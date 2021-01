PREOLIMPICO DI TRIESTE. UNGHERIA-ITALIA 13-10. 7ROSA FUORI DALLE OLIMPIADI

(AGENPARL) – ROMA, dom 24 gennaio 2021

Azzurre fuori dalle Olimpiadi. Il Setterosa paga un sistema di qualificazione estremamente selettivo che favorisce i criteri geografici ai valori. Il discorso sarebbe stato lo stesso anche se a perdere fosse stata l’Ungheria. Del resto il confronto che valeva il pass olimpico ha messo di fronte due squadre che avrebbero potuto ambire alla medaglia olimpica. L’Italia è argento uscente. L’Ungheria è una squadra di grande tradizione che ha vinto 2 ori, un argento e un bronzo iridati e 3 ori, 5 argenti e 6 bronzi europei. Le atlete in vasca si conoscono benissimo; militano nelle squadre di club più forti del continente, alcune di loro hanno anche giocato insieme.

Ha vinto l’Ungheria 13-10 nel centro federale di Trieste già ammutolito di suo perché senza pubblico. La nazionale di Paolo Zizza paga il 4/14 e due rigori sbagliati nel secondo tempo da Garibotti (palo) e Marletta (parato) che avrebbero potuto cambiare l’andamento del match. L’Italia domani disputerà, alle 18.00 in diretta streaming su raisport.rai.it, la finale per il terzo posto contro la Grecia sconfitta 7-4 dall’Olanda.

La partita. Il Setterosa inizia con Gorlero, Avegno, Viacava, Marletta, Palmieri, Queirolo e Bianconi. Ungheria avanti al primo affondo con Szilagy in superiorità numerica. La fisicità ungherese si fa subito sentire. Due fendenti da zona quattro di Keszthelyi fanno male per un 3-0 micidiale. Il Setterosa spreca due chance in superiorità numerica, prima con Tabani e poi con Chiappini. Poi Giustini, lanciata in contropiede da Gorlero, conquista il rigore che Garibotti stampa sulla traversa. La numero uno azzurra è miracolsa subito dopo su Illes. Le azzurre si sbloccano con una conclusione sporcata dal perimetro di Tabani per il 3-1 che chiude la frazione iniziale.

Si riprende con le azzurre che falliscono la terza occasione in extraplayer (0/3). Szucs, invece, non fallisce per il 4-1. Il Setterosa spreca tanto. Palmieri al centro conquista il secondo rigore ma Magyari ipnotizza Marletta. Illes dal perimetro battezza l’angolo giusto per il 5-1. Marletta si fa perdonare e scarica un destro carico di rabbia alle spalle del portiere magiaro (5-2); il diagonale di Bianconi vale il 5-3 a metà gara.

Zizza sfrutta i cinque minuti di intervallo per scuotere le sue ragazze ma l’Ungheria torna subito sul +3 con una meravigliosa conclusione al volo di Keszthelyi. L’Italia si sblocca in superiorità numerica: Marletta pesca al centro Tabani che capitalizza per il 6-4; e torna in scia con un tocco morbido della stesssa Marletta (6-5). Non c’è il tempo di respirare che nell’azione successiva Parkes, in superiorità, porta il punteggio sul 7-5. Il Setterosa adesso risponde colpo su colpo: Bianconi dai sei metri è implacabile (7-6). Viacava va fuori per limite di falli. Le magiare tornano spietate Szilagyi, in superiorità, e Keszthelyi firmano il 9-6. Magyari è prodigiosa su una conclusione ravvicinata di Tabani. Palmieri (eztraplayer) a trenta secondi dalla con conclusione del terzo quarto sigla il 9-7 che tiene in vita l’Italia.

L’Ungheria è spietata e ritorna avanti di tre in apertura di quarto periodo con Keszthelyi. Il botta e risposta in superiorità tra Marletta e Leimeter non muta la distanza tra le due squadre (11-8). Le magiare ne hanno di più e volano sul +4 con Illes. La meravigliosa sciarpata di Palmieri e un’altra sassata di Keszthelyi valgono il 13-9. L’Ungheria addormenta il gioco. Marletta è una delle ultime a mollare: in superiorità (4/14) arriva la rete del doloroso e definitivo 13-10 per l’Ungheria

photo credit Andrea Staccioli / DBM

Il Setterosa per Trieste. Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Sofia Giustini, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Silvia Avegno, Fabiana Sparano e Isabella Chiappini (Lifebrain SIS Roma), Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello (Fiamme Oro / Ekipe Orizzonte), Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Marletta e Laura Barzon (Ekipe Orizzonte) e Elisa Queirolo (Fiamme Oro / Plebiscito Padova). Nello staff, con il commissario tecnico Paolo Zizza, gli assistenti Marco Manzetti e Mauro De Paolis, il medico Gianluca Camilleri, la fisioterapista Simona Tozzetti e il preparatore atletico Simone Cotin

Fonte/Source: https://www.federnuoto.it/feed-rss-pallanuoto/36524-preolimpico-di-trieste-ungheria-italia.html