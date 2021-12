(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Prende il via al Teatro Toniolo la campagna abbonamenti per la stagione 2022

Prende il via al Teatro Toniolo la campagna abbonamenti per la stagione 2022: in questi giorni è in distribuzione a teatro per i già abbonati, un modulo da compilare e riconsegnare, con la prelazione per la conservazione del proprio posto (stagione 2019/2020). Sarà possibile rinnovare con prelazione per gli ex abbonati fino al 16 dicembre mentre dal 17 al 19 dicembre la biglietteria è aperta per rinnovare i carnet attivati nel 2021 Dal giorno 21 dicembre si potranno acquistare i nuovi abbonamenti e i singoli biglietti della programmazione 2022. Per informazioni sui costi della nuova stagione, La nuova stagione inizia il 15 gennaio con I Soliti Ignoti e termina il 15 maggio con lo spettacolo Così parlò Bellavista. Per la programmazione completa, www.culturavenzia.it/toniolo

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo.Lunedì giorno di chiusura.

Informazioni, www.culturavenezia.it/toniolo

Venezia, 1 dicembre 2021

– https://www.addtoany.com/share#url=https://live.comune.venezia.it/it/2021/12/prende-il-al-teatro-toniolo-la-campagna-abbonamenti-la-stagione-2022&title=Prende%20il%20via%20al%20Teatro%20Toniolo%20la%20campagna%20abbonamenti%20per%20la%20stagione%202022

– [locandina](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/nuovastagionelancio.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this