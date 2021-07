(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 [Image]

Scade il 30 luglio il bando della sesta edizione del Premio Zavattini, che offre

a giovani filmaker, professionisti e non, di età compresa tra 18 e 35 anni, l’opportunità di realizzare progetti personali di cortometraggi basati sul riuso creativo del cinema d’archivio

Ancora pochi giorni per iscriversi al Premio Cesare Zavattini 2021/22, l’iniziativa promossa dalla Fondazione AAMOD, cui possono aderire giovani filmmaker tra i 18 e i 35 anni di età che vogliano realizzare progetti di cortometraggio attraverso il riuso creativo del cinema d’archivio. Fino al 30 luglio è possibile partecipare presentando il proprio progetto, della durata massima di 15 minuti, che preveda l’utilizzazione anche parziale del materiale filmico della Fondazione AAMOD degli archivi partner o di altri archivi.

Tra i progetti pervenuti, una Giuria composta da cinque importanti personalità del cinema italiano sceglierà nove finalisti, i cui autori avranno la possibilità di partecipare a incontri formativi e di sviluppo guidati da affermati professionisti. Al termine, la stessa Giuria selezionerà tra i finalisti tre progetti vincitori che, oltre a utilizzare liberamente il materiale filmico dell’AAAMOD e degli archivi partner, riceveranno servizi gratuiti di supporto per la realizzazione dei cortometraggi e la somma di 2.000 euro per ciascun progetto realizzato. Gli incontri formativi e di sviluppo si terranno tra Settembre e Dicembre 2021, mentre la fase realizzativa è prevista tra Febbraio e Maggio 2022.

Il bando e regolamento della sesta edizione del Premio sono pubblicati e scaricabili dal sito ufficiale [www.premiozavattini.it](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3d2UP%26J%3d2%26D%3dKf9R%267%3dYARKY3%26K%3dz9b1sRuF_0yTp_K9_sqkx_36_0yTp_JDqHwKjEH9w1BRjD1.Gu_Hi1Q_Rx%26B%3dnKATdQ.6Cu%269A%3dZ2YOg)

“Nel corso degli anni abbiamo registrato un incremento di interesse nei confronti del riutilizzo dei materiali d’archivio – ha dichiarato Antonio Medici, direttore del Premio Zavattini – che ci ha portato a selezionare sempre più richieste. Ci auguriamo che questo processo continui a stimolare la curiosità e creatività dei giovani, affinché possano sviluppare al meglio le potenzialità espressive, narrative e sperimentali del patrimonio audiovisivo custodito dagli archivi. Da parte nostra continueremo a sostenere e promuovere, attraverso rassegne dal vivo e online, i lavori realizzati dai vincitori delle scorse edizioni del Premio e quelli conservati nei giacimenti audiovisivi delle cineteche e degli archivi partner dell’iniziativa. Rappresentano tutti un prezioso strumento per esplorare ed utilizzare in modo originale la ricca eredità documentaristica, e non, del cinema italiano”.

PREMIO ZAVATTINI

Sito ufficiale: [http://premiozavattini.it](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3dLUI%26J%3dL%26D%3dDfSR%26z%3dYURDYM%26K%3ds9v1lREF_3ynp_D9_Cqdx_M6_3ynp_CDAHpK4EA9G15R4Dt.GE%264%3dxSDLnY.955%26GD%3dRBgRY)

Pagina FB: [https://www.facebook.com/PremioZavattini](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=8%3d5US%26G%3d5%26D%3dNcBR%260%3dVDRNV6%26K%3d3OxFD_MUsk_Xe_HlxT_R1_MUsk_WjMHR.j1x0fE0F.gE8_MUsk_WjpC0q905eLvOx99D_vqnu_6UMe%26h%3dCFNz3L.I6e1viJ%264N%3d6QTbC)

Il Premio Zavattini è una iniziativa promossa dalla [Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=3%3dAYE%26B%3dA%26H%3d0XHV%26v%3dQJV0QB%26O%3do1k5hJ4Jz_HawW_Sk_LXsZ_Vm_HawW_RpQ4M.k5tEn.C1_HawW_Rp%268%3dtK3PjQ.x91%2693%3dV8YGc), sostenuta dal [Ministero della Cultura – Direzione Cinema](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=3%3d4aR%26B%3d4%26J%3dMXAX%269%3dQCXMQ5%26Q%3d21d7uJwLC_HTyj_Sd_NksS_Xz_HTyj_Ri9EBwQB1.jKF.9w_NksS_Xz%264%3dpQCLfW.85w%26EC%3dR4eQY), dalla [Regione Lazio](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=8%3dJUE%26G%3dJ%26D%3d0cQR%26v%3dVSR0VK%26K%3doOCF_yvlp_06_AqZu_K6_yvlp_9AFM4.Mx7pJ75.s6I9v.DC_HXxi_RmM5_ChD7_HXxi_Rm%269%3d6KzQvQ.u0C%269z%3dW6t1hJYDd), dall'[Istituto Luce Cinecittà](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=5%3dJa0%26D%3dJ%26J%3d5ZQX%26q%3dSSX5SK%26Q%3djLCLu_JjyR_Ut_NSui_Xh_JjyR_Ty9kFx9kLC7.eG6_NSui_Xhkm_NSui_XhAC-Ev_JjyR_Ty9oK_AwUr_KB3_Jjy3t7cR_TyHw5x-9kFx9kLC7-jG6A.cK9T%26f%3dEDOx5J.JgL%262O%3d4SRcA), e dal [Nuovo Imaie](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3dHcE%26H%3dH%26L%3d0dOZ%26v%3dWQZ0WI%26S%3do7r9hPANz_Nh1W_Yr_PXyg_Zm_Nh1W_XwU4S.5SvR6Gt7zC.pP_9yZv_ID%26k%3dIBQ39H.LlP%26zQ%3d9WPeF), con la partnership di [Home Movies,](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dEUB%26C%3dE%26D%3d7YLR%26s%3dRNR7RF%26K%3dl2o1eK8Fw_IesT_To_HUtd_Rj_IesT_St8sDsCsMw5w.08_HUtd_Rj%265%3d1KwMqQ.r68%269w%3dSEYAZ) in collaborazione con [Cineteca Sarda](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dOUN%26C%3dO%26D%3dIYVR%265%3dRXRIRP%26K%3dx2y1qKHF_8rqp_I2_Fqiq_P6_8rqp_H7KMC.Cy3yE3Ju4yIqI21.yK_Fqiq_P6%26t%3dDIIB4O.DuK%267I%3dHRWWO), dell'[Archivio delle Memorie Migranti](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=6%3dJWK%26E%3dJ%26F%3dFaQT%262%3dTSTFTK%26M%3duMCH6_Kjuc_Vt_Jdvi_Ts_Kjuc_UyO0P.tJpA2NvH67zHAArF29547Lv.GxL_5tlr_E9%26w%3dE8LE5D.GxL%26vL%3dKSLZ4t3nR), del [Premio Bookciak, Azione!](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3dAXA%26J%3dA%26G%3d6fHU%26r%3dYJU6YB%26N%3dk9k4dR4Iv_PavS_ak_KT1Z_Ui_PavS_ZpPzU.zKhKsH-eMyDfGkD-dXsHqC.sM_uycs_5D%26n%3dFxQ664.LoM%26lQ%3dBTBeI), di [Deriva Film](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dAWJ%26C%3dA%26F%3dEYHT%261%3dRJTERB%26M%3dt2k3mK4H_4rcr_E2_2seq_B8_4rcr_D77O9.5oJuMk8uCw.A6_Iaub_Sp%266%3dyL3NoR.x76%2603%3dTCZGa) e [OfficinaVisioni](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=0%3dCcB%26I%3dC%26L%3d7eJZ%26s%3dXLZ7XD%26S%3dlQ6Nw_Oc1T_Zm_PUzb_Zj_Oc1T_YrU1T.1DjFoGr88GwF1Lm.F6_PUzb_ZjTq0_vxex_6CuLhB0.NlM%26p%3dKyP8A5.8m9eKqR%26mP%3dDYCdK), di [Ucca](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=3%3dJYB%26B%3dJ%26H%3d7XQV%26s%3dQSV7QK%26O%3dl1t5eJCJw_HjwT_St_LUsi_Vj_HjwT_RyQ1M.D7g1tLg9.vIq_HjwT_Ry%268%3dqKBPgQ.79x%269B%3dV5YPc) e [Ficc](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dObT%26C%3dO%26K%3dOYVY%26A%3dRXYORP%26R%3d42y8wKHM_Drqw_O2_Fxoq_PC_Drqw_N7KTI.770y.0H_Omtn_Y2%265%3dAREM1X.06H%26FE%3dSOfSZ). Media partner: [Radio Radicale](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=5%3dJaH%26D%3dJ%26J%3dCZQX%26y%3dSSXCSK%26Q%3dr3t7kLCL3_JjyZ_Ut_Naui_Xp_JjyZ_TyS7O.A7nA8Nk629kDx.E4_JjyZ_Ty%260%3dwMBRmS.7A4%26AB%3dXAaPe) e [Diari di Cineclub](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=6%3d7U9%26E%3d7%26D%3d4aDR%26p%3dTFR4T8%26K%3di4g1bMzFt_KWsQ_Vg_HRvV_Rg_KWsQ_UlMxP.i9o8iBv5xEn4.oJ_stYp_39%26j%3dCvL232.GkJ%26jL%3d8Q0ZE).

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

Sito web: [https://www.aamod.it/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=3%3dOYQ%26B%3dO%26H%3dLXVV%268%3dQXVLQP%26O%3d11y5tJHJB_Howi_Sy_Ljsn_Vy_Howi_R4QFM.y56E2.CC_Howi_R4%268%3d6KGPvQ.B9C%269G%3dVJYUc)

