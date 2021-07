(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 A Camaiore doppia vittoria per Maria Sole Sanasi d’Arpe

con “L’incoscienza sensibile” edito da Passigli Poesia

Alla giovane poetessa è stato attribuito il Premio Speciale SIAE Under 35

La Giuria Tecnica del Premio Speciale SIAE – formata dalla Presidente Rosanna Lupi, dal Presidente della Società italiana degli Autori ed Editori Giulio Rapetti Mogol e dal Maestro Gino Paoli – dopo attenta e approfondita lettura dei libri dei poeti candidati ha deciso all’unanimità di conferire il riconoscimento, nell’ambito del XXXIII Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini, a Maria Sole Sanasi d’Arpe per “L’incoscienza sensibile” edito da Passigli Poesia. Il premio consiste in una somma in denaro di 1.500 euro e in una pregiata targa.

“L’opera di Maria Sole Sanasi d’Arpe, vincitrice anche del Premio Camaiore Proposta 2021, è una conferma del valore dell’autrice che ha trovato così ampio consenso e convergenze illustri” ha commentato Rosanna Lupi, Presidente del Premio.

“La vocazione della Società Italiana degli Autori ed Editori è tutelare i creatori di sogni e di emozioni, soprattutto quando si tratta di giovani talenti – ha aggiunto il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol – Per questo la SIAE è particolarmente lieta di poter sostenere con il proprio contributo, nell’ambito del prestigioso Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini 2021, un riconoscimento specifico per valorizzare una giovane autrice che con la sua opera contribuisce a creare il domani del nostro patrimonio culturale”.

Roma, 29 luglio 2021

🔊 Listen to this