XIX Premio Lydia Tesio "Le Signore dell'ippica"

Martedì 2 novembre 2021 – ore 18.30

Comunicato stampa

Nell’accogliente salone de La Casa dei Cavalieri di Rodi si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Lydia Tesio “Le signore dell’ippica”, galàorganizzato da HippoGroup Roma Capannelle, dedicato alle eccellenze al femminile che nell’ambito della loro vita professionale abbiano saputo creare un connubio indissolubile con il mondo del cavallo. Arrivato al traguardo delle 19 edizioni, il Premio è un connubio perfetto tra sport, eleganza, cultura ed arte.

«È un grande onore per noi – le parole dell’ing. Elio Pautasso, Presidente di Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle- poter organizzare questa cerimonia di premiazione dedicata a Lydia Tesio, la grande Signora dell’Ippica che, accanto al marito Federico e a Mario Incisa, ha dato all’ippica mondiale campioni come Cavaliere d’Arpino, Donatello, Nearco, Niccolò dell’Arca, Tenerani, Botticelli, Ribot, Marguerite Vernaut, solo per citarne qualcuno. Dopo aver cancellato l’edizione 2020 per la pandemia, finalmente si torna alla normalità per omaggiare le eccellenze femminili dell’ippica, dell’equitazione e del mondo del cavallo in genere. Una celebrazione che ormai da diciannove anni anticipa il Premio Lydia Tesio, anche quest’anno inserito nella ricchissima giornata del Roma Champions Day in programma domenica 7 novembre, appuntamento clou dell’autunno ippico internazionale che rappresenta un momento di alto contenuto tecnico per il galoppo europeo».

La serata è stata condotta da Giulia Tersigni e Gabriele Candi.

PREMIATE EDIZIONE 2021

Isabella Ceriani: allevatrice –

premiata da Marco Rondoni, direttore generale Hippogroup

Carola Semperboni: campionessa di Paradressage – premiata da Elio Pautasso, Presidente Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma

Jessica e Sara Spampatti:amazzoni – premiate da Aurelio Savasta, direttore generale Heart Life

Marina Biasuzzi:allevatrice – premiata da Samira Marina Shulz, Consorzio Euro Global Service

Emily Bellei:amazzone e figlia d’arte – premiata dall’

Avv. Vittorio Largajolli, LP Roma Boutique Legale & Professionale

Annapaola Ricci:giornalista TG1 – premiata da Andrea Rossi, direttore Università Campus Biomedico di Roma

Gloria Bellelli:Console Generale a Miami e proprietaria di scuderia – Premiata da Adriano Aragozzini

ROMA CHAMPIONS DAY

Il premio “Le Signore dell’Ippica” è storicamente legato ad un altro appuntamento eccellente nel panorama internazionale, il Roma Champions Day.

Domenica 7 novembre 2021, infatti, tutti i riflettori del mondo ippico, tanto in Italia quanto in Europa, si accenderanno sull’Ippodromo Capannelle che ospiterà questo evento di straordinario spessore tecnico, ribattezzato a ragione “la grande festa del turf italiano”.

Nel corso della serata presso la Casa dei Cavalieri di Rodi, l’Ing. Elio Pautasso e Marco Oppo, responsabile tecnico del galoppo, hanno presentato questa straordinaria giornata di corse che monopolizzerà l’attenzione di tutto il mondo ippico nazionale.

L’ARTISTA SABRINA MIRRI

La serata è stata impreziosita dall’opera celebrativa che arricchirà la collezione ‘Capannelle per Lydia Tesio’, iniziativa di cui è curatore il fotografo di fama internazionaleMarco Delogu. Un altro pezzo d’autore che va a aggiungersi a una tradizione che da Giosetta Fioroni a Elisa Montessori, Graciela Iturbide e Cosima Spender, solo per citare alcune protagoniste della collezione che l’Ippodromo delle Capannelle ha costruito negli ultimi vent’anni per celebrare il Gran Premio Lidya Tesio, l’ultima classica per cavalle in Europa.

