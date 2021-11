(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 > PREMIO DONA: il 22 novembre in diretta dagli studi di Sky protagonista sarà la “voce”

> Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori

> Appuntamento con la XVma edizione del Premio Vincenzo Dona, dal titolo “Potere alla voce”. Tra gli ospiti, istituzioni, imprese, podcaster e molto altro.

> Roma, 15 novembre 2021 – “Il Premio Vincenzo Dona torna anche quest’anno negli studi televisivi di Sky Italia con una diretta streaming che darà ai consumatori la possibilità di seguire il dibattito con ospiti di altissimo profilo chiamati a dialogare sul rinascimento dell’audio tra marketing e innovazione”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori dando l’appuntamento al 22 novembre (dalle ore 15.00) in diretta sulle pagine Facebook [UNConsumatori](https://www.facebook.com/UNConsumatori) e sul canale YouTube [Unione Nazionale Consumatori](https://www.youtube.com/channel/UCDkxgn9h9svUzk6Thyh1YqQ).

> [Scarica il programma del Premio Vincenzo Dona 2021](https://www.consumatori.it/wp-content/uploads/2021/11/Premio-Dona-2021-Programma-1.pdf)

> “Viviamo nell’epoca della voce -spiega Massimiliano Dona- come conferma la diffusione degli smart speakers e il successo dei podcast: noi stessi, con Consumatori.it abbiamo lanciato diversi podcast raggiungendo in meno di un anno oltre 45 mila ascolti totali”.

> Durante il Premio Dona ne discuteremo con: Giulio Gaudiano (Presidente ASSIPOD, Associazione Italiana Podcasting), Matteo Caccia, Don Alberto Ravagnani,Matteo Grandi e Matteo Ranzi, co-protagonisti, gli ultimi due, con Massimiliano Dona dei podcast UNC, rispettivamente “Innovazione Quotidiana” (produzione: Storie Libere) e “Nessun Problema” (produzione: Italia Podcast Network).

> Il tutto senza dimenticare l’importanza di mantenere un saldo equilibrio tra dati e voce: se ne parlerà con Guido Scorza, Componente del Garante Protezione Dati Personalie due colossi del mercato: Google rappresentato da Andrea Stazi (Regulatory Affairs Lead South Europe & Academic Outreach Europe) e Alexa sul palco con Roberto Toro (PR Manager Alexa and Devices).

> Non mancheremo inoltre di interrogarci sul tono di voce delle imprese, sempre più attive protagoniste del dibattito pubblico sui temi sociali, dalla sostenibilità ambientale all’inclusione, con l’intervento di Paolo Iabichino, Direttore creativo e scrittore pubblicitario e Francesco Morace, sociologo e saggista.

> “La voce dei consumatori quest’anno si farà sentire ancora più forte durante il nostro evento”, conclude il Presidente Dona, spiegando che “l’ultimo segmento del nostro pomeriggio sarà dedicato alle molte storie raccolte grazie alla nostra crescente interazione sui social media: dalla viva voce dei consumatori insomma!”.

