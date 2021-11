(AGENPARL) – lun 01 novembre 2021 Allego le locandine del premio e della ricorrenza del Milite Ignoto.

PREMIO CAPACCINI 2021 PER GLI STUDENTI DI PIEVE PIU’ MERITEVOLI

Torna nella sua formula originaria il Premio “Egidio Capaccini” riservato agli studenti residenti a Pieve che abbiano ottenuto il massimo punteggio negli esami di terza media e all’esame di maturità, dopo l’edizione dello scorso anno svoltasi all’aperto causa covid.

La cerimonia si terrà domenica 7 Novembre alle ore 12 al teatro Comunale Giovanni Papini alla presenza della Amm.ne Comunale, della famiglia Bragagni/Capaccini e dei premiati e dei loro congiunti, con la presenza del pubblico nei limiti della capienza, purchè muniti di Green Pass, come da disposizioni vigenti.

IL premio è intitolato alla figura dell’Ingegner Egidio Capaccini, figura di spicco nella rinascita di Pieve dopo la distruzione della seconda guerra mondiale, fondatore della Tratos Cavi Spa, azienda divenuta leader nella produzione di cavi speciali e fibre ottiche.

Nella stessa mattina, come da tradizione ormai consolidata, alle 10 verranno commemorati i caduti di tutte le guerre presso il monumento al Milite Ignoto ai giardini del Pontenuovo, alla presenza, dell’Amm.ne Comunale, di tutti i consiglieri comunali, di una rappresentanza delle ass. combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine, accompagnata dalle note della Filarmonica Ermanno Brazzini di Pieve.

Ecco l’elenco degli studenti premiati:

diplomati con 10/10 alla scuola secondaria di primo grado: GIULIA CECCI, MICHELE FERRARI, GIOIA FONTANA, IRENE LOCCI, DILETTA RAMPI

Diplomati con 100/100 alle scuole secondarie di secondo grado. ILARIA BIGIOLI: maturità scientifica, BOUTJIH NABIL: maturità scientifica- scienze applicate, FILIPPO CAVALLI: maturità scientifica con Lode, SABRINA LIVI: maturità scientifica – scienze applicate, ADA MANENTI: Liceo artistico – Grafica.

Grazie per la diffusione vista l’importanza del premio.

Cordiali saluti.

Luca Gradi

Assessore a Cultura, Biblioteca e Promozione del Territorio

Comune di Pieve Santo Stefano

