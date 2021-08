(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 ALBO D’ORO

2015 – PIERMARIA CECCHINI

2016 – VALERIO MORIGI

2017 – MICHELA ANDREOZZI, OTELLO PROFAZIO, GIUSEPPE MARASCO, DAVIDE FASANO, LUIGI DI GIANNI

2018 – MILENA MICONI, MARCO SIMEOLI, FEDERICO VELTRI, ROCCO ABATE, DONATA MARRAZZO ENZO GARINEI

2019 – FRANCESCA NUNZI, MINO REITANO (MEMORIA), ANTONIO GROSSO, CATALDO CALABRETTA, FRANCESCO LAPPANO, ALFONSO SAMENGO

2020 – PUPI AVATI, FRANCESCO PANNOFINO, ANGELO LONGONI, MARIAGRAZIA SCUCCIMARRA, MARIA LEITNER, FRANCESCO CASTIGLIONE, LILIANA FIORELLI, GIANLUCA GARGANO, ALESSIO PRATICO’, RICCARDO FOGLI, PREMIO SPECIALE RESILIENZA ALLA CITTA’ DI BERGAMO

2021 – SANDRA MILO, PAOLA TIZIANA CRUCIANI, ERNESTO MAHIEUX, ORNELLA MUTI, FABIO TROIANO, MARZIA RONCACCI, LEO GASSMANN, ALESSANDRO COSENTINI, CATERINA CERAUDO, GIUSEPPE FATA, KAREN SARLO, PREMIO SPECIALE RIPARTENZA ALLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA, PREMIO SPECIALE BPER BANCA PER IL TEATRO ALLA FITA

SOTTO I RIFLETTORI DEL MONDO

La Terra Calabra, Ausonica (da qui il nome “Premio Ausonia”) e Bizantina, rappresenta, da sempre, nel panorama della cultura internazionale, uno scenario talmente variegato, poliedrico ed eclettico da meritare il ritorno, finalmente, ai vecchi splendori della Magna Grecia, popolo da sempre votato alla cultura e al teatro, in particolare.

L’istituzione del comune unico, ha portato la città di Corigliano -Rossano a rappresentare un punto di partenza per il definitivo riscatto di questo straordinario territorio.

Essa rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo economico e produttivo di un’area strategica di 80 mila abitanti, con alle spalle una immensa storia e un patrimonio di inestimabile valore storico culturale.

La presenza di pregevoli strutture ricettive tra cui spicca il parco acquatico Odissea2000 riconosciuto tra i “Best of the Best travellers’ Choice” da parte di Trip Advisor, l’affermazione su scala globale della bontà delle qualità organolettiche della prelibata liquirizia prodotta dalla secolare fabbrica Amarelli e del suo Museo, il castello Ducale di Corigliano Calabro, una fortezza risalente all ‘XI secolo, definito come uno “fra i castelli più belli e meglio conservati esistenti nell’Italia meridionale” ma soprattutto il riconoscimento del Codex Purpureus Rossanensis quale patrimonio universale dell’Unesco sta ponendo negli ultimi anni, la città, più che mai sotto i riflettori del mondo intero.

