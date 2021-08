(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 Warszawa, 31 sierpnia 2021 r.

Premier Mateusz Morawiecki na

uroczystościach 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 1 września br., o godz. 4.45 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystych obchodach 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Gdańsk, ul. mjr Henryka Sucharskiego

otwarte dla akredytowanych mediów

Obsługa medialna uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na zasadach przyjętych przez organizatora.

centrum inforamcyjne rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się

w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

GDPR – Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery

of the Prime Minister of Poland.

🔊 Listen to this