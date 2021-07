(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 Warszawa, 18 lipca 2021 r.

Premier Mateusz Morawiecki

na terenach dotkniętych podtopieniami

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że dzisiaj, tj. 18 lipca br., ok. godz. 19.00 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał w woj. małopolskim na terenach dotkniętych podtopieniami.

Głogoczów, gmina Myślenice, woj. małopolskie

CENTRUM INFORMACYJNE RZĄDU

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych

osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

GDPR – Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

🔊 Listen to this