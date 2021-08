(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Warszawa, 25 sierpnia 2021 r.

Premier Mateusz Morawiecki

na miejscu nowej inwestycji PepsiCo

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 26 sierpnia br., o godz. 10.30, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcyjnego PepsiCo.

– przewidziano wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego

Święte, k. Środy Śląskiej

GPS: 51.167004,16.662170

otwarte dla akredytowanych mediów

Obowiązują akredytacje organizatora. Akredytowanych dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą wydarzenia prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej do godz. 9.45. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 8.30.

