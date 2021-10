(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 PREMI CONI: STELLA DI BRONZO AL VICEPRESIDENTE AUTOMOBILE CLUB DI CASERTA, DONATO SANTORO

Caserta, 31 ottobre 2021 – «Stella di Bronzo» anche per Donato Santoro, vicepresidente dell’Automobile Club Caserta e dirigente della Commissione sportiva automobilistica italiana, tra i premiati a vario titolo nel corso della manifestazione del Coni (presidente Michele De Simone)al merito sportivo, valore atletico, al merito tecnico oltre al premio alla «famiglia sportiva». Per la consegna delle onorificenze il Coni ha chiamato a raccolta il meglio che la provincia di Caserta ha espresso in tutti gli sport olimpici nel corso del 2019, un anno di sosta forzata per la pandemia, un «time out» si dice nel basket, e quindi la ripartenza all’insegna delle soddisfazioni raggiunte e delle speranze su cui fondare la ripresa. Nel teatro dell’istituto dei Salesiani di Caserta l’affollata cerimonia della consegna dei premi alla presenza di varie autorità.Santoro è stato premiato per i dieci anni trascorsi in qualità di delegato della Csai, attualmente Aci Sport. «È stato un riconoscimento particolarmente sentito» – ha affermato il dirigente palesemente emozionato già all’atto della notizia del ritiro del premio «in quanto corona tanti anni di sforzi e sacrifici anche economici, soprattutto in questo periodo così particolare, personalmente sostenuti e sempre tesi al miglioramento dello sport automobilistico in Terra di Lavoro».

