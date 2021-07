(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 PRELIEVI IDRICI, RANCAN (LEGA): “REGIONE RIVEDA METODOLOGIA A SEMAFORO PER FAR FRONTE A SCARSITA’ IDRICA”

BOLOGNA, 14 LUG – “La Regione consideri la possibilità di una revisione della metodologia di regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità idrica (emessa da Arpae in data 28/6/2021), coinvolgendo in questo caso tutte le associazioni di categoria al fine di attuare un sistema condiviso da tutti gli attori del settore”. Lo chiede il capogruppo della Lega Er, Matteo Rancan, in un’interrogazione che fa seguito alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3262 del 28/06/2021 “Nuovo sistema di regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità idrica” dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE).

“La Determina in oggetto – spiega Rancan – va a modificare il sistema di gestione dei prelievi idrici, passando dal vecchio sistema di ordinanze di sospensione dei prelievi ad un sistema a “semaforo”, ovvero un portale web nel quale una mappa con aree evidenziate con colori diverse (verde, giallo e rosso) individua i bacini dove il prelievo è sospeso e quelli dove il prelievo può essere esercitato. Il sistema si basa sul calcolo del DMV (Deflusso Minimo Vitale)”.

Arpae provvede alle misure della portata fluente di norma due volte alla settimana aggiornando il portale web entro le ore 19:01: le indicazioni avranno dunque valenza dalle ore 00:01 del giorno successivo alla giornata di aggiornamento dei dati e varranno fino all’aggiornamento successivo.

“Se è vero che l’introduzione di questo nuovo sistema rappresenta sicuramente un alleggerimento rispetto al metodo precedente delle ordinanze, è anche vero – sottolinea il capogruppo leghista – diverse segnalazioni sembrerebbe che le associazioni di categoria del mondo agricolo non siano state coinvolte in fase progettuale e di discussione. Da qui la nostra interrogazione alla Giunta regionale, finalizzata a chiedere un maggior coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria, al fine di attuare un sistema condiviso da tutti gli attori del settore”.

—————————————————–

🔊 Listen to this