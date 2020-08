PRECISAZIONI IN MERITO AL BANDO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

(AGENPARL) – lun 24 agosto 2020 relativo all’affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini

stranieri richiedenti la protezione internazionaleIn riferimento alla procedura di gara

relativa all’affidamento dei servizi di accoglienza dei

cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, la

Presidenza della Regione comunica che il nuovo bando di gara

pubblicato lo scorso mese di luglio, di cui è stata data ampia

evidenza con tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa,

è stato realizzato sulla base delle indicazioni fornite dal

Ministero dell’Interno con circolare del mese di febbraio 2020,

redatta in conformità a quanto indicato da Anac e inviata a

tutti i Prefetti i quali, come noto, hanno l’onere di assicurare

i servizi di prima accoglienza.A

seguito di una disamina generale dei precedenti bandi di gara andati

in buona parte deserti su tutto il territorio nazionale, il Ministero

dell’Interno ha rilevato una serie di problematiche applicative

emerse in ordine allo schema di capitalo di appalto approvato dal

Governo nazionale in data 20/11/2018 e ha assegnato alle Prefetture la

funzione di aggiornare i bandi di gara in modo da introdurre alcune

varianti tra cui la rimodulazione dell’importo a base

d’asta, precedentemente formulato sulla base di valori medi

nazionali che non tenevano conto delle elevate differenziazioni di

costi tra le singole realtà regionali.La Presidenza della Regione, nell’esercizio delle

attribuzioni prefettizie, ha quindi provveduto a dare applicazione a

quanto disposto dal Ministero definendo l’importo a base

d’asta in € 24,25 pro capite e pro die, il cui

onere è interamente coperto con risorse statali.Il numero totale di posti

disponibili, è stato ridotto dai precedenti 602 agli attuali

300 adeguandolo alle esigue possibilità di accoglienza presenti

sul territorio valdostano. L’organizzazione del sistema di ospitalità

regionale trova la sua peculiarità nel continuo e costante

confronto tra enti locali e Presidenza della Regione che, anche quando

chiamata a esercitare le funzioni prefettizie, ha sempre adottato

politiche di condivisione nell’ottica di perseguire un

adattamento al contesto valdostano delle stesse e non di mera

imposizione dall’alto, soprattutto per quanto riguarda una

materia così delicata quale è quella

dell’accoglienza dei cittadini stranieri assegnati dal Governo

nazionale anche a questa Regione.A

mero titolo esplicativo ed in risposta ad alcune non corrette

osservazioni svolte, si rappresenta di seguito il costo pro capite/pro

die sostenuto negli ultimi anni in Valle d’Aosta per

l’accoglienza e quello proposto a bando di gara, unitamente alle

disponibilità massime di accoglienza annuali

previste:Bando anno 2016 (per gli anni 2017-2018)

Costi

sostenuti Euro 35 pro capite/pro die in base all’effettiva

occupazione del posto;Fabbisogno di posti a bando n.

602.Bando prorogato per l’anno 2019 a

seguito a due bandi andati desertiCosti

rideterminati in Euro 32 circa pro capite/pro die in base

all’effettiva occupazione del

posto. Bando

anno 2020Importo a base d’asta Euro 24,5

pro capite/pro die; Fabbisogno di posti a bando n.

300. 0733us Fonte: Presidenza della

