(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 A proposito di notizie apparse in questi giorni riguardo i possibili sostituti del CT Cassani

[Image]

PRECISAZIONE RIGUARDO LA NOMINA DEL CT DEI PROFESSIONISTI

La Federazione ribadisce quanto già comunicato il 13 agosto 2021, ovvero che Davide Cassani sarà alla guida dell’ammiraglia fino al 30 settembre per poi continuare

a collaborare con la FCI con un differente incarico.

[Instagram](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=5%3d0cVZC%26E%3dR%26F%3d8TQ%26G%3d7UTV5a%26G%3d0xMBK_vtor_74_DsWs_N8_vtor_69IO1.B0Kx43JeF.yGq_KmuT_U28i71JgByDmL9G_vtor_69_DsWs_O8lE_Ds3e4wWs_O6mM%26z%3dEyLH56.G1L%26mL%3dUT7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Twitter](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=A%3dEbTfH%26D%3dP%26L%3dCSO%26M%3dBTRb0Z%26E%3d9j3uF3L0Q_1smx_B3_Bybr_LD_1smx_A8DUrLDC1.59K_1smx_A8ZCm7BAr56G2E9%26B%3dvMCTlT.8C3%26AC%3dgAU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [YouTube](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=7%3dJcXbM%26E%3dT%26H%3dHTS%26I%3dGUVXEa%26I%3dB8MDM_6tqt_G4_Fugs_P0_6tqt_F9KQA.RCO8Nz9.qHA_Levn_VtNG96_Kowd_U4js73LqB1FwLAI%26r%3dFIM06P.H5o4ysM%267M%3dMUQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Facebook](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=6%3d0hKaC%26J%3dG%26G%3d8YF%26H%3d7ZIW5f%266%3dAxR1L_vyds_79_3tWx_C9_vyds_6D8P1.Dl6i0zHo.AzF_vyds_6DQ8hC36mAwBwKz-T5hIa5aETDgEc8e%26o%3dFyQ4e9l766.LpM%26mQ%3dJU7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

In riferimento alla nomina del Commissario Tecnico della Nazionale professionisti, la Federazione, a tutela della serenità dell’ambiente, ribadisce quanto già comunicato il 13 agosto 2021, ovvero che Davide Cassani sarà alla guida dell’ammiraglia per gli Europei Strada di Trento, i Campionati Mondiali in Belgio e fino al 30 settembre 2021, per poi continuare a collaborare con altro incarico concordato con la stessa FCI.

Riguardo la nomina del suo sostituto, il presidente Dagnoni, in accordo con il Consiglio federale, la Segreteria Generale e la Direzione tecnica, sta valutando diverse opzioni e si riserva di scegliere, una volta realizzate le opportune considerazioni, con la serenità e ponderatezza che questa scelta richiede. Tale decisione, non imminente, sarà realizzata in tempo per la corretta programmazione della prossima stagione.

La Federazione ci tiene a ricordare che lo stillicidio quotidiano di supposizioni in atto su alcuni organi di stampa mira la tranquillità e serenità del gruppo impegnato nella preparazione dei due delicati appuntamenti.

A Davide Cassani, a tutto lo staff, e al gruppo di atleti, la Federazione rivolge gli auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo per le imminenti prove, certa che tutti daranno il massimo per onorare la Maglia Azzurra, com’è tradizione del ciclismo italiano.

Roma, 28 Agosto 2021

Area Comunicazione FCI

🔊 Listen to this