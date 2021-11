(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Segreteria Nazionale

via Savoia, 80 – 00198 Roma

Sito internet: www.uila.eu

Pratiche sleali, per Italia passo in avanti verso trasparenza vendita prodotti

agroalimentari

Dichiarazione del segretario generale della Uila-Uil, Stefano Mantegazza

“Il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri contro le pratiche

commerciali scorrette lungo la filiera agroalimentare fa compiere un gigantesco passo

in avanti all’Italia verso una maggiore trasparenza nella vendita dei prodotti. Le

misure in esso previste non solo contribuiranno ad una ripartizione più corretta del

valore delle produzioni tra i diversi soggetti coinvolti, ma ne trarrà beneficio diretto

anche il lavoro”.

Cosi Stefano Mantegazza, segretario generale Uila Uil, commenta il dlgs varato ieri

dal Consiglio dei Ministri, che dà attuazione alla direttiva Ue n. 2019/633 e vieta le

pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare sia tra imprese

che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

“Divieto di gare e aste elettroniche a doppio ribasso, stipula dei contratti di acquisto

in forma scritta, tempi definiti di pagamento, divieto di vendita dei prodotti agricoli e

alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione, sono alcuni degli aspetti centrali di

un complesso di norme destinato a cambiare il volto dei rapporti commerciali nel

settore” prosegue Mantegazza. “Ancora una volta grazie all’Europa, che ha costruito

questa direttiva con la sapiente regia dell’europarlamentare Paolo De Castro e grazie

a questo Governo, in particolare al Ministro delle politiche agricole Stefano

Patuanelli, che con tenacia ha contribuito ad accelerare l’approvazione definitiva del

testo, perseguendo gli obiettivi più vantaggiosi per tutti gli attori della filiera”.

🔊 Listen to this