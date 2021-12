(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 Gentilissimi,

Relativamente alla polemica con Sestiere vorrei chiuderla, a seguito dei chiarimenti di Giunta dell’Unione intercorsi ieri venerdì 3 dicembre, come un banale malinteso nella comunicazione ai media.

C’è, come sempre, ampia collaborazione tra i comuni dell’Unione. Con Sestriere siamo complementari, non concorrenti. Lavoriamo insieme per il sostegno e la crescita dell’intera Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Grazie

Mauro Maurino, Vicesindaco di Pragelato

04/12/2021

🔊 Listen to this