(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 PPE, RUGGIERI (FI): “COMPLIMENTI AD ANTONIO. SERIETA’, EQUILIBRIO, EUROPEISMO E ATLANTISMO PER FORTUNA PREMIATI”

Roma, 1 giugno – “Complimenti ad Antonio. Serietà’, equilibrio, concretezza, europeismo e atlantismo vengono per fortuna premiati, in piena aderenza ai valori genetici di Forza Italia forgiati dal Presidente Berlusconi”. Cosi Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in una nota a commento della elezione di Antonio Tajani, coordinatore nazionale azzurro a vicepresidente del Ppe.

