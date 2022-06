(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 PPE: FASCINA (FI), CONGRATULAZIONI A TAJANI, CONFERMA DI AUTOREVOLEZZA E CREDIBILITÀ

“Congratulazioni ad Antonio Tajani per la meritata conferma al ruolo di vicepresidente del Partito Popolare Europeo, frutto della autorevolezza, credibilità e competenza del nostro coordinatore nazionale. Ma la sua elezione dimostra inconfutabilmente anche il protagonismo del nostro presidente Silvio Berlusconi, già leader di G7 e di due G8, nell’ambito del primo partito europeo e delle istituzioni comunitarie. L’ancoraggio all’europeismo, all’atlantismo, e più in generale ai valori dell’Occidente liberale, sono e resteranno i punti fermi, centrali e vincenti, della nostra idea di politica estera. Dal congresso di Rotterdam, dunque, giunge un segnale incoraggiante sulla direzione intrapresa con lungimiranza dal nostro leader, padre fondatore e leader del centrodestra, baricentro ed elemento stabilizzatore e moderato della politica italiana e vera e unica credibile alternativa alle sinistre italiane ed europee. Avanti così, Forza Italia!”. Così Marta Fascina, deputato di Forza Italia, in una nota.

