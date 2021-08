(AGENPARL) – dom 15 agosto 2021 L’OM Valpanaro Athletics ha inflitto la seconda sconfitta della poule salvezza alla Comcor Modena negli incontri disputati domenica. In gara1 i bolognesi, sorretti sul mound da Francesco Giorgi (7bv-6bv-1so), hanno recuperato nella parte bassa del terzo attacco il punto di Martone, spinto a casa dal doppio di Russo, grazie al doppio di Mirko Errico, che ha fatto segnare Del Priore e Accorsi, ai quali Soto Lopez ha concesso una base per ball. Sul 2-1 s’arriva al 6° inning, nel quale gli Athletics chiudono il match andando a segno sette volte. I due punti al 7° servono a andare sotto la doccia con due riprese d’anticipo. Tredici le valide dell’OM Valpanaro, con Montanari a 3/4, Cavallari, Bellucci e Monda a 2/4.

I canarini allenati da Marcello Malagoli si sono riscattati in garadue con un shutout abbastanza tranquillo. La Comcor ha segnato quattro punti nelle prime quattro riprese sul partente Montieth (8bv-9so, 4rl) e tre alla nona sul rilievo Corradin. I lanciatori Hurtado (4bv-5so, 7rl) e Calero hanno concesso le briciole ai padroni di casa.

Nell’altra sfida di Ferragosto la Ciemme Oltretorrente ha fatto un bel balzo in avanti in classifica, imponendosi nelle due gare contro la Panamed Lastra a Signa, che ha condotto il match per fino a metà ottava ripresa. I Lancers si sono portati sul 6-2 al 5° e sull’8-7 alla fine del settimo. Un calo di Ramireze alcuni errori difensivi hanno però condannato gli ospiti all’8°, che hanno subito 7 punti, consentendo ai parmigiani di prendere il largo. Alla fine sono state 10 a testa con Colasante a 3/5, con due doppi e 4pbc. L’Oltretorrente ha fatto il bis nel pomeriggio al termine di una partita che ha vissuto sulle belle prestazioni di Josè Diaz (3bv-13so) e Moises Colasante (6bv-11so). La Ciemme ha risolto gara2 in due inning: al 3° Francesco Pomponi ha spinto a casa Cannata con un singolo a destra. Al 6° Stefano Giannetti fa fare il giro delle basi a Cespedes e firma il 3-0 finale grazie a un lancio pazzo.

I risultati della settima giornata della poule salvezza

Gir. A: Milano-Senago 4-7, 1-2; Campidonico Torino-Settimo 8-7, 7-0.

Class.: Farma Crocetta 850 (8-1); Senago 667 (8-4); Torino 615 (8-5); Brescia 400 (4-6); Settimo 357 (5-9); Milano 100 (1-9).

Gir. B: Sultan Cervignano-Itas Rovigo 3-7, 2-9; Tecnovap Verona-Bolzano 7-10, 3-1.

Class.: Rovigo 571 (8-6); Verona 545 (6-5); Bolzano (7-7), Ronchi (6-6) 500;

Castelfranco V. 455 (5-6); Cervignano 417 (5-7).

Gir. C: Ciemme Oltretorrente-Panamed Lancers 14-8, 3-0; OM Valpanaro-Comcor Modena 11-1 (7°), 7-0.

Class.: Modena 857 (12-2); Athletics 714 (10-4); Oltretorrente 500 (7-7); Sala Baganza 417 (5-7); Rimini 250 (3-9); Lastra a Signa 214 (3-11).

Gir. D. Ecopolis Bbc Grosseto-Academy Nettuno 5-9, 7-6 (11°).

Class.:Paternò 833 (10-2); Grosseto 643 (9-5); Longbridge 583 (7-5); Nettuno 429 (6-8); Montefiascone 417 (5-7); Fiorentina 083 (1-11).

🔊 Listen to this