(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 Non ci sono più squadre imbattute nella poule salvezza, dopo la pesante sconfitta del Comcor Modena nella prima sfida contro il Fontana Sala Baganza (19-6), che ha costretto i cinque lanciatori gialloblù schierati da Malagoli a subire la bellezza di 24 valide (5/7 Daraio, 4/7 Tanara, 3/4 Cupri, 3/5 Zileri), un bottino record contro un avversario rimasto imbattuto per cinque turni. Il Sala, dopo un inizio equilibrato, ha dato la prima spallata al 4° con tre punti, prima di segnare altre quattro volte al 6°. Modena ha provato a reagire, ma nelle ultime due frazioni sono arrivati altri nove punti degli ospiti. In garadue alla Comcor sono bastati tre punti al 2° per vendicare il ko. Il Fontana Ermes è riuscito a far capitolare Hurtado (3bv-5so, 5.2rl) solo al 6°. Nelle altre gare del girone giocate sabato l’Erba Vita Rimini ha interrotto il digiuno battendo in gara1 la Ciemme Oltretorrente, passata in vantaggio al 1° grazie al doppio di Cespedes. I romagnoli hanno ribaltato la gara al 2° con tre punti, allungando al 7° prima di due punti ospiti al 8°. Un fuoricampo di Andrea Gabbrielli da tre punti all’8° ha fatto brindare la squadra di Romano. Vincente Alessandro Di Giacomo. Nonostante la superiorità offensiva (10 valide a 5) Rimini ha ceduto il passo ai parmigiani in garadue. Le due formazioni sono arrivate al tie-break sul 3-3. Nell’overtime la Ciemme ha firmato quattro punti (due sul doppio di Sorrentino); l’Erba Vita ha risposto con tre. Rilievo vincente di Cespedes, che ha rilevato Diaz all’8°.

Tornano a ruggire le Pantere di Ronchi dei Legionari, che sfruttano a dovere il turno casalingo contro la Tecnovap Verona. In gara1 Talevi porta avanti i veneti al 1° su singolo di Castagna, ma i cinque punti dei giuliani al 4° (3 battuti dal doppio a basi cariche di Da Re) cambiano il volto alla gara.Camilo e Bazzarini rintuzzano le offensive del Verona, tenuto a distanza dal line-up che chiude con 11 valide. Con un attacco da quindici valide (4/5 Furlan) e un super rilievo di Marco Pizzolini (1bv-6so in 5rl) Ronchi ha fatto il bis in notturna: Verona è stato in partita fino alla parte alta del 5° (4-4), poi i locali sono tornati avanti e hanno allungato definitivamente.

Paternò, nel girone D, vince la prima sfida con l’Ecopolis Grosseto. I toscani replicano al vantaggio iniziale dei siciliani con due punti al 2°, ma escono di scena con il passare delle riprese, sotto i colpi delle valide degli uomini di Noel Guerra, che approfittano della brutta giornata di Cozzolino (primo ko nella poule salvezza, con 11 valide) e delle sei basi ball del rilievo Bulfone per portarsi avanti fino al 10-2, prima di una piccola rimonta ospite. Ottima la gara di Salvatore Sciacca (5bv in 6rl).

•I risultati della sesta giornata della poule salvezza

Gir. A: domenica Senago-Campidonico Torino, Settimo-Ecotherm Brescia. Milano-Farma Crocetta rinv. al 26/9.

Class.: Farma Crocetta 850 (8-1); Senago 700 (6-2); Torino 450 (4-5); Brescia 400 (3-5); Settimo 400 (4-6); Milano 200 (1-7).

Gir. B: New Black Panthers Ronchi-Tecnovap Verona 8-3, 11-5; domenica Sultan Cervignano-Bolzano, Itas Mutua Rovigo-Metalco Castelfranco Veneto.

Class.: Verona 550 (5-4); Cervignano (4-4), Bolzano e Rovigo (5-5) 500; Ronchi 500 (6-6);

Castelfranco V. 450 (4-5).

Gir. C: Comcor Modena-Fontana Ermes Sala Baganza 6-19, 3-1; Erba Vita Rimini-Ciemme Oltretorrente 8-3, 3-7;domenica Panamed Lastra a Signa-OM Valpanaro Bologna.

Class.: Modena 917 (10-1); Athletics 700 (7-3); Oltretorrente e Sala Baganza 417 (5-7); Lastra a Signa 300 (3-7); Rimini 250 (3-9).

Gir. D. Paternò Red Sox-Ecopolis Grosseto 10-5; domenica Academy Nettuno-Wiplanet Montefiascone, Longbridge Bologna-Fiorentina.

Class.: Paternò 818 (9-2); Grosseto 727 (8-3); Longbridge e Montefiascone 500 (5-5); Academy 300 (3-7); Fiorentina 100 (1-9).

