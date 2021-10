(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 Camera dei Deputati

22 ottobre 2021

Poteri Roma capitale, audizione ministra Gelmini

Mercoledì alle 13.45 diretta webtvMercoledì 27 ottobre, alle ore 13.45, la Commissione Affari costituzionali della Camera, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di legge costituzionale recanti modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, svolge l’audizione della Ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtvCom4497.doc

