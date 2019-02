(AGENPARL) – Roma gio 28 febbraio 2019

Novità a Ferrara sull’applicazione operativa del “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza alle donne e ai minori”.

I partner del protocollo hanno deciso di mettere a punto un modello di analisi per catalogare e analizzare in modo più efficace i dati che emergono dai casi denunciati in provincia, per rendere più efficaci le strategie di intervento.

Inoltre, gli operatori delle Polizie locali affiancheranno quelli delle Forze di polizia negli interventi preventivi e di contrasto, o almeno è questa l’ipotesi al vaglio del gruppo di lavoro incaricato dell’attuazione dell’intesa, riunito questa mattina in prefettura per parlare in particolare delle linee di intervento in caso di violenze all’interno della famiglia o contro soggetti vulnerabili. Linee elaborate d’intesa con la procura della Repubblica di Ferrara, e che saranno integrate con i contributi forniti dalla procura minorile di Bologna in base ai procedimenti in corso.

«Gli impegni assunti dai sottoscrittori del protocollo», ha dichiarato il prefetto Michele Campanaro, «garantiscono il rafforzamento di percorsi di tutela in favore di persone vulnerabili» favorendo la migliore integrazione tra i livelli di intervento e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse per dare piena efficacia all’intesa, che punta da un lato a monitorare il fenomeno e dall’altro a sviluppare una serie di azioni come percorsi educativi e di informazione per i cittadini e formazione permanente specifica per le Forze dell’ordine.

