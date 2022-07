(AGENPARL) – ven 01 luglio 2022 Poste Air Cargo, Sindacati: dopo oltre 20 anni rinnovato il contratto collettivo aziendale del personale di terra

Roma, 1 luglio 2022- “Esprimiamo soddisfazione per il rinnovo del contratto collettivo aziendale di lavoro del personale di terra di Poste Air Cargo, un risultato che i lavoratori aspettavano da più di 20 anni”. Lo affermano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che aggiungono: “Il nuovo CCAL per la prima volta introduce il welfare aziendale con la stipula di una polizza sanitaria per tutti i dipendenti e soprattutto mette oggi al riparo da eventuali interpretazioni aziendali tutti quegli istituti che costruiscono le retribuzioni mantenendo invariate le condizioni di miglior favore per il personale attualmente in servizio, rispettando i minimi previsti dal contratto nazionale di settore stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Un’impostazione – continuano le tre sigle sindacali – che vogliamo replicare in tutti i rinnovi contrattuali del settore, in attesa di una disciplina normativa che ponga un limite ai troppi contratti pirata ed ai regolamenti unilaterali nel trasporto aereo.

Andremo avanti su questa strada, il prossimo obiettivo concernente Poste Air Cargo è un serio rinnovo del contratto aziendale dei piloti, superando proprio quelle resistenze che vengono dalle piccole rappresentanze sindacali autonome”.

Uffici stampa:

