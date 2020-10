POSTA CERTIFICATA: QUESTURA DI SALERNO – COMUNICATO STAMPA MOVIDA 4 OTTOBRE 2020

(AGENPARL) – dom 04 ottobre 2020 SALERNO – Attività di controllo per il contenimento della

diffusione del Coronavirus Covid 19 e gestione della Movida.

Intensificati i controlli.

In considerazione dell’evoluzione in questa provincia del quadro

epidemiologico relativo alla diffusione del contagio da Coronavirus

Covid 19 e tenuto conto di quanto emerso in sede di Comitato Provinciale

dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Salerno

Dr. Francesco Russo, il Questore di Salerno Dr. Maurizio Ficarra, con

ordinanza, ha ulteriormente rafforzato i servizi volti a sanzionare le condotte

tenute in contrasto con la normativa nazionale e regionale emanata per

contenere i casi di diffusione del virus.

I servizi, svolti in perfetta sinergia con l’Arma dei Carabinieri, con la

Guardia di Finanza, con la Polizia Municipale e Provinciale, hanno

consentito di identificare nr. 415 persone, controllare nr. 69 autoveicoli e

nr. 62 esercizi commerciali.

Gli agenti impegnati nei controlli hanno riscontrato, in alcuni casi, la

mancata osservanza delle prescrizioni ed hanno elevato le previste sanzioni

per le violazioni delle misure di contenimento della diffusione del virus.

In particolare, sono state sanzionate nr. 58 persone per il mancato uso dei

Dispositivi Protezione Individuale (mascherine – D.P.I.) e nr. 1 esercizio

commerciale per mancato rispetto delle prescrizioni igieniche in materia di

Covid.

In tale ultimo caso, infatti, è stata riscontrata, da parte del titolare

dell’esercizio commerciale nella zona orientale di Salerno, l’omessa

predisposizione del rilevamento della temperatura corporea all’ingresso

della clientela. Inoltre lo stesso esercente è stato sanzionato anche per la

violazione della normativa in tema di giochi d’azzardo, per aver utilizzato

nel proprio locale due slot machines non collegate alla rete dei Monopoli di

Stato.

L’attività è stata svolta nei comuni di Salerno, Battipaglia, Cava de’ Tirreni,

Nocera Inferiore e Sarno, finalizzata ad un sereno svolgimento della Movida

nel rispetto della normativa anti-covid ed alla prevenzione dei reati ed a

salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica, a tutela dei

numerosissimi frequentatori della Movida del fine settimana, in cui si

registra la presenza di una moltitudine di persone, anche giovanissimi,

spesso minorenni.

