(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Questura di

Salerno UFFICIO DI GABINETTO

Comunicato stampa dell’8 agosto 2021

Scatta il green pass, a Salerno e in provincia intensificati i

controlli delle Forze dell’Ordine.

Due giovani feriti, si indaga sulle cause.

La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in

una continua e scrupolosa azione di controllo del territorio provinciale.

Le zone abitualmente frequentate e a più elevato rischio di assembramenti

sono state costantemente attenzionate al fine di arginare la possibilità di

diffusione del contagio da covid 19 ed incoraggiare comportamenti volti

1

all’osservanza delle norme di prevenzione riportate nei protocolli

Ministeriali.

In particolare si è vigilato sul rispetto del divieto di asporto di alcolici

dopo le ore 22.00 e consumo in spazi pubblici.

La recente istituzione dell’obbligo di esibizione del green pass per

l’accesso ai luoghi di ristorazione, ha determinato un più forte senso di

responsabilità da parte degli esercenti ed ha richiesto un ulteriore impegno

degli operatori per garantire il rispetto di tale imposizione.

Tutti i luoghi maggiormente ineressati alla movida e al fenomento

dell’ambulantato non autorizzato sono stati monitorati attraverso il

dispositivo interforze che vede il coordinamento tra Polizia di Stato, Arma

dei Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché la preziosa sinergia operativa

con le Polizie Locali e con i Militari dell’Esercito Italiano, che attuano le

direttive indicate nell’ordinanza disposta dal Questore a seguito delle

indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica.

All’esito dei servizi predisposti, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 Nr. 7489 persone controllate;

 nr. 3915 veicoli controllati;

 nr. 1079 esercizi pubblici controllati;

 nr. 4 sanzioni amministrative per consumo bevande all’aperto dopo

le h. 22,00;

 nr. 1 sanzione amministrativa per mancato utilizzo della mascherina;

 nr. 2 sequestri amministrativi per commercio ambulante abusivo;

2

 nr. 2 contestazioni amministrative per uso personale di sostanza

stupefacente ex art. 75 D.P.R. 309/90;

 nr. 9 sanzioni per violazione ordinanza sindacale antiprostituzione;

 nr. 4 deferimenti per inosservanza al foglio di via obbligatorio;

 nr. 1 sanzione amministrativa per mestiere di girovago;

 nr. 5 verbali di contestazioni al c.d.s..

In ordine ai due epidosi che hanno portato due giovani, classe ’88 e l’altro

classe 2000, ad essere feriti, sono in corso gli accertamenti della Squadra

🔊 Listen to this