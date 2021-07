(AGENPARL) – dom 04 luglio 2021 Movida, controlli interforze: in Piazza Abate Conforti la volante

della Polizia di Stato ferma tre minori, di cui uno armato di coltello a

serramanico. Altro intervento in zona Torrione: scongiurata una rissa.

Nella settimana appena trascorsa sono stati intensificati i controlli volti a

regolamentare il c.d. fenomeno della movida in relazione all’emergenza

epidemiologica da coronavirus. L’attuale permanenza in zona bianca, con

l’abolizione degli orari fissati per il coprifuco, ha consentito una maggiore

libertà di frequentazione delle aree urbane destinate al passeggio e alla

consumazione di cibi e bevande all’aperto. Al momento anche l’uso della

mascherina è divenuto facoltativo negli spazi esterni isolati, mentre risulta

obbligatorio all’aperto laddove si concentrano gruppi piuttosto numerosi di

soggetti, all’interno dei locali pubblici e degli esercizi commerciali.

Permangono peraltro le norme di protezione anti-covid con la misurazione

della temperatura, la detersione delle mani e la limitazione del numero dei

visitatori o degli acquirenti.

In tali contesti le Forze dell’ordine hanno perseverato in un’azione di

controllo per diradare gli assembramenti, per garantire il rispetto del

distanziamento e delle direttive ministeriali e regionali.

Nei giorni e nei momenti serali destinati alla movida gli operatori hanno

svolto con scrupolo l’attività di controllo per arginare il commercio

ambulante abusivo.

La collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di

Finanza, nonché la preziosa sinergia operativa con le Polizie Locali e con i

Militari dell’Esercito Italiano, ha consentito di dare piena attuazione

all’ordinanza disposta dal Questore.

All’esito dei servizi predisposti, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 Nr. 6589 persone controllate;

 nr. 3486 veicoli controllati;

 nr. 887 esercizi pubblici controllati;

 nr. 30 verbali di contestazioni al c.d.s..

In tale ambito operativo, l’intervento provvidenziale del personale

operante ha scongiurato che un gruppo di giovani, in zona Torrione,

potesse degenerare in rissa.

In un’altra circostanza, gli agenti di una Volante, nel corso di una mirata

attività di controllo in Piazza Abate Conforti, insospettiti dal

comportamento tenuto da alcuni minori, procedeva a bloccarli. All’esito di

un’approfondita verifica, gli agenti rinvenivano indosso ad uno di essi un

coltello a serramanico che veniva debitamente sequestrato. Il minore

veniva deferito alla competente A.G. minorile per porto abusivo di arma

da taglio. Al termine degli adempimenti di rito, lo stesso veniva affidato

all’esercente la potestà genitoriale.

La presenza sul territorio salernitano delle Forze dell’ordine ha dunque

prodotto maggiore attenzione al contenimento dei rischi di contagio

determinati dalle nuove varianti del coronavirus, nei confronti delle quali

si confida nell’assunzione di atteggiamenti responsabili da parte dell’intera

cittadinanza.

Per la prossima settimana sono stati pianificati ulteriori servizi che saranno

espletati in modo tale da determinare il rispetto delle misure di

contenimento previste dalla zona bianca in quanto, pur rilevando un clima

di ottimismo per l’incorragiante andamento della riduzione dei contagi, la

raccomandazione è quella di non abbassare mai la guardia ed a continuare

sulla strada del rispetto delle regole applicate finora con grande buonsenso.

