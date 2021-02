POSTA CERTIFICATA: QUESTURA DI SALERNO – COMUNICATO STAMPA DEL 28.2.2021

(AGENPARL) – dom 28 febbraio 2021 Salerno, 28 febbraio 2021

PROVINCIA DI SALERNO: ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19. Settimana dal 22 al 28 febbraio 2021.

Anche nel corso dei giorni appena trascorsi l’attività di prevenzione e controlli per il contenimento della diffusione del Coronavirus Covid-19 è continuata su tutto il territorio provinciale.

Le forze dell’ordine hanno effettuato servizi finalizzati all’attenzione per la salute e la sicurezza pubblica e per costituire un efficace deterrente ai fenomeni di assembramento e presenza di persone prive di dispositivi di protezione individuale nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, anche in concomitanza con un notevole afflusso di persone nei centri urbani.

In tale ambito operativo sono proseguiti i servizi di vigilanza a livello di coordinamento interforze, disposti con ordinanza dal Questore della Provincia di Salerno, che, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ed avvalendosi della preziosa collaborazione dell’Esercito Italiano, della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale di Salerno, hanno conseguito i seguenti risultati:

nr. 8817 persone controllate;

nr. 5447 veicoli controllati;

nr. 2430 esercizi pubblici controllati;

nr. 180 persone sanzionate per mancato uso della mascherina;

nr. 12 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-covid.

La settimana è stata connotata, nonostante le misure più restrittive prescritte per la zona arancione in vigore nella Regione Campania dal 22 febbraio scorso, da fenomeni di negligenza e di inosservanza della normativa che sono stati oggetto delle sanzioni sopra indicate.

Tra le sanzioni elevate alcune di esse hanno riguardato persone presenti fuori comune senza giustificato motivo e persone intente a consumare alimenti sul posto, nonostante il divieto vigente.

Continuano i controlli giornalieri, ulteriormente intensificati nei quartieri maggiormente frequentati e nei luoghi abituali di passaggio ed aggregazione nonché presso i varchi agli ingressi cittadini per verificare l’osservanza della normativa da parte delle persone in transito a bordo di veicoli.

I controlli proseguono incessantemente anche per far rispettare le Ordinanze del Sindaco di Salerno, per questo fine settimana, relative al divieto di vendita di alcolici e superalcolici esteso a tutti gli esercizi commerciali cittadini, dalle ore 18.00 sino alla chiusura, e alla chiusura dell’Arenile di Santa Teresa, dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

