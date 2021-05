(AGENPARL) – dom 23 maggio 2021 Salerno e Provincia. FF.OO.: Intensificazione controlli anti Covid anche durante la cd. Movida.

Continua il concreto e fattivo impegno profuso dalla Forze dell’Ordine nell’arginare atteggiamenti contrari alla salute pubblica. La permanenza in zona gialla ha visto una riapertura delle attività commerciali ed una maggiore presenza di cittadini per le strade della città. In questo fine settimana sono state intensificate nelle zone della cd. Movida le azioni atte a contenere comportamenti irrispettosi delle norme anticovid.

In tale ambito operativo, la fattiva collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha consentito, anche grazie al contributo offerto dagli equipaggi della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, di dare piena attuazione all’ordinanza disposta del Questore della Provincia di Salerno, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Al termine dei mirati servizi posti in essere, in particolare, nei pressi dei luoghi ove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti e finalizzati al rispetto delle misure di contenimeto e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Nr. 7738 persone controllate;

nr. 5117 veicoli controllati;

nr. 1452 esercizi pubblici controllati;

nr. 55 persone sanzionate per mancato uso della mascherina e per violazione del cd. coprifuoco;

n. 4 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle normative anticovid.

Nei pressi degli esercizi commerciali e dei siti maggiormente frequentati sono stati organizzati costanti servizi di controllo atti a prevenire ed a contrastare eventuali risse, contatti troppo ravvicinati, scarso uso delle mascherine, consumo di alimenti e bevande in luoghi chiusi.

Dunque, sebbene sia stato necessario ricorrere a misure sanzionatorie nei confronti di soggetti inadempienti, la maggior parte dei cittadini salernitani e dei ristoratori ha evidenziato senso civico e chiara adesione alle regole di comportamento legate all’emergenza Covid.

