(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Battipaglia: Polizia di Stato – Pregiudicato nascondeva droga nel garage, arrestato

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio volti ad arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella giornata di ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno tratto in arresto il pregiudicato B.D., di anni 49, in quanto resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza gli operanti avevano sorpreso il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi penali, che aveva assunto un comportamento sospetto mentre sostava nei pressi del proprio garage. L’immediata perquisizione locale a tale pertinenza abitativa consentiva di rinvenire, abilmente occultati in una serie di contenitori, alcune bustine di cellophane contenente cocaina del peso complessivo di gr. 51,20, nonché un bilancino digitale e tutto l’occorrenza per la preparazione ed il confezionamento della droga. Al termine delle formalità di rito, B.D. è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza di convalida da parte della competente Autorità Giudiziaria.

