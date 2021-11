(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 Movida: Controlli interforze

Chiuso un esercizio commerciale

Nel territorio della Provincia di Salerno è continuata a pieno ritmo, nel corso dell’intera settimana, una serrata azione di prevenzione e di monitoraggio che, come sempre, è stata condotta per arginare l’azione virulenta del Covid-19 con controlli atti a verificare il possesso del Green Pass, ove richiesto.

Le Forze dell’Ordine sono state costantemente impegnate nel garantire il rispetto delle disposizioni anti contagio principalmente nelle aree cittadine tipiche della cd. Movida, con vigilanza mirata nelle vie e piazze nonché presso le attività commerciali maggiormente frequentate e a rischio di assembramenti.

E’ stata svolta, altresì, in vari luoghi della città, l’attività di contrasto all’ambulantato abusivo e la presenza degli agenti ha fatto in modo da scoraggiare tale fenomeno.

In tale contesto le Forze dell’ordine hanno perseverato in un’azione di controllo per limitare gli assembramenti al fine di garantire il rispetto del distanziamento e delle direttive ministeriali e regionali.

In particolare nelle aree urbane più frequentate e a rischio di assembramenti, soprattutto nel tardi pomeriggio e nel corso della cosiddetta Movida, sono state rafforzate le attività di controllo necessarie per incentivare l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale.

La Polizia di Stato, in perfetta sinergia con le altre Forze dell’Ordine – Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, Polizia Provinciale e i militari dell’Esercito Italiano, – ha presidiato quindi i luoghi di maggiore frequentazione, attraverso l’impiego di presidi interforze flessibili in grado di assicurare tempestività e velocità d’intervento.

Il dettagliato piano d’intervento ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi:

nr. 7237 persone controllate;

nr. 4067veicoli controllati;

nr. 1068 esercizi pubblici controllati;

nr. 1 esercizio commerciale sanzionato ;n. 7 persone sanzionati ex art. 4 D.L. 19/2020 (mancato uso

mascherina);

nr. 14 contestazioni al c.d.s.

In particolare, in Battipaglia, presso un bar del centro cittadino, è stata ricontrata la presenza di un numero consistente di giovani intenti ad ascoltare musica ad alto volume e a consumare bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

In tale contesto, il titolare dell’esercizio è stato sanzionato ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus Covid-19, provvedendo altresì all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.

