(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 Nel corso della nottata personale della Squadra Volante della Questura di Salerno, a seguito di mirati servizi finalizzati ad individuare gli autori di alcuni furti di Fiat Panda che si sono ultimamente registrati in questo centro, intorno alle h. 2,00, in questa zona Carmine, hanno bloccato gli occupanti di una Fiat Panda, appurando che gli stessi, poco prima, avevano rubato, in via dei Greci, una vettura del tipo Fiat Panda, alimentata a metano, di ultimo modello, per poi posizionarla temporaneamente in una area poco distante dal luogo del controllo, in attesa di essere definitivamente recuperata. Le immediate verifiche consentivano di risalire all’avente diritto, al quale veniva restituita la propria autovettura. Nel corso dell’ispezione del veicolo in uso ai malviventi, si rinveniva una serie di arnesi atto allo scasso ed in particolare una centralina ed un decodificatore per centraline, tipicamente utilizzati per la consumazione di furti di autovetture. Il materiale rinvenuto veniva debitamente sequestrato e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. I soggetti fermati, identificati per D.M.A, di anni 60, pluripregiudicato per reati specifici, e per C.A., di anni 22, incensurato, entrambi provenienti dall’hinterland partenopeo, sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato, in concorso tra loro, ed associati presso la Casa Circondariale di Fuorni. Ulteriori indagini in corso.

