(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 Salerno e provincia: continuano

i controlli interforze per la c.d. Movida

Nel corso della settimana e soprattutto nel weekend, apprena trascorso, sono stati intensificati i controlli interforze per garantire la c.d. Movida sicura in Salerno e provincia.

I predetti controlli sono volti ad evitare assembramenti nelle piazze e nei luoghi di ritrovo dei giovani. Inoltre l’attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e dei distributori automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la distribuzione di tali bevande a minori.

In tale ambito operativo, la fattiva collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l’Arma Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, ha consentito di dare piena attuazione all’ordinanza disposta dal Questore della Provincia di Salerno, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Al termine dei mirati servizi posti in essere, in particolare, nei pressi dei luoghi ove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti e finalizzati al rispetto delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID 19 sono stati conseguiti i seguenti risultati:

nr. 7086 persone controllate;

nr. 4309 veicoli controllati;

nr. 1000 esercizi pubblici controllati.

