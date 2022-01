(AGENPARL) – sab 22 gennaio 2022 POLIZIA DI STATO

SEZIONE POLIZIA STRADALE VERCELLI

Distaccamento di Varallo

NOTIZIE STAMPA

Distaccamento di Varallo, durante un preordinato servizio di vigilanza stradale, fermava per

controllo un’autovettura Porsche Panamera con a bordo 2 persone, risultate entrambe essere

gravate da numerosi precedenti penali, come emerso dai riscontri ottenuti dalla consultazione

delle banche dati specifiche. Il conducente, di nazionalità Georgiana, di anni 35, veniva

sottoposto a controllo etilometrico dal quale risultava avere un tasso alcolemico pari a 1.40 g/l.

Per quanto accertato, veniva deferito all’ autorità giudiziaria di Vercelli, con conseguente

ritiro della patente ai fini della sospensione e decurtazione di 10 punti dalla stessa.

IL COMANDANTE DISTACCAMENTO

(V.ISP. SCAGLIOTTI Leonardo)

