dom 24 ottobre 2021 Salerno prosegue l'attività volta al contenimento della diffusione da covid-19: Movida contenuta e controlli green pass

La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in un’attenta e scrupolosa azione di controllo del territorio sia nell’ambito cittadino che provinciale. In particolare l’attenzione è stata incentrata alla verifica del rispetto delle norme relative all’utilizzo del green pass. L’esibizione di tale attestato laddove è prescritto costituisce un ulteriore deterrente alla diffusione del Coronavirus covid-19.

Sono state rafforzate le attività di controllo nelle aree cittadine maggiormente frequentate e a rischio di assembramenti, soprattutto nel tardo pomeriggio e nel corso della cosiddetta Movida. Inoltre l’attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e dei distributori automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la distribuzione di tali bevande a minori.

Il dettagliato piano d’intervento, disposto con ordinanza del Questore di Salerno, che prevede la partecipazione di tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi:

Nr. 6485 persone controllate;

nr. 3951 veicoli controllati;

nr. 1096 esercizi pubblici controllati;

n. 3 persone sanzionati ex art. 4 D.L. 19/2020 (mancato uso mascherina);

E’ necessario rilevare che la permanenza della Regione Campania in zona bianca è anche il risultato di quel senso civico e di un atteggiamento corretto posto in essere dall’intera cittadinanza provinciale.

Si confida nella collaborazione di tutti e nel rispetto rigoroso delle regole perché solo in tal modo si riuscirà insieme e senza pericolose e controproducenti contrapposizioni a superare la pandemia.

