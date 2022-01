(AGENPARL) – gio 20 gennaio 2022 Questura di Vercelli

AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO LIBERO DAL SERVIZIO INDIVIDUA PERSONA SOSPETTA NELL’ATTO DI COMPIERE UN FURTO AI DANNI DI ESERCIZIO COMMERCIALE

Pertanto, il poliziotto contattava la sala operativa della Questura per richiedere l’intervento di una Volante perché verificasse la situazione. Nella circostanza gli operatori accorsi notavano l’uomo in questione particolarmente agitato mentre sostava nei pressi di una delle casse del predetto esercizio.

Poco distante dal soggetto vi erano due buste riportanti il logo dell’esercizio commerciale, le quali erano costantemente sorvegliate dal predetto che, al contempo, volgeva insistentemente lo sguardo agli addetti ai lavori del punto vendita, come ad attendere una loro distrazione.

Successivamente l’uomo, accortosi della presenza degli agenti, tentava di avviarsi verso l’uscita ove gli stessi decidevano di sottoporlo a controllo di Polizia.

Nella circostanza, gli operatori constatavano che all’interno delle due borse tenute d’occhio dal sospettato erano contenuti due trapani martello perforatori del valore commerciale complessivo di Euro 239,98.

I poliziotti prendevano contatti con il responsabile dell’esercizio commerciale, il quale forniva loro copia dello scontrino annullato relativo alla merce in questione.

Pertanto, accertato che fosse in atto un tentativo di furto, gli operatori di polizia riconsegnavano all’avente diritto gli oggetti rinvenuti per la rimessa in vendita.

L’uomo fermato dagli agenti veniva successivamente accompagnato presso la Questura ove veniva sottoposto ad accertamenti e deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato ex artt. 624, 625, 56 c.p.

Vercelli, 20 Gennaio 2022

