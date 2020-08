POSTA CERTIFICATA: COMUNICATO STAMPA DEL 17.08.2020

(AGENPARL) – lun 17 agosto 2020 QUESTURA DI VERCELLI

PRESSIONI AL SINDACO DI BURONZO (VC):

DIVIETO DI AVVICINAMENTO PER UN CONSIGLIERE

COMUNALE

Venerdì pomeriggio, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Vercelli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare

del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal Sindaco di Buronzo (VC) nei

confronti di un consigliere comunale di minoranza del medesimo comune.

La vicenda trae origine quando, in data 24 giugno u.s, il Sindaco di Buronzo (VC) aveva

sporto denuncia nei confronti di un consigliere comunale di minoranza del medesimo

comune in quanto quest’ultimo continuava a porre in essere una serie di pressioni che non

gli consentivano di svolgere serenamente il suo ruolo e finalizzate a farlo dimettere dalla sua

carica.

Tali pressioni si sostanziavano in continue minacce di interessare la Corte dei Conti, in

modo del tutto strumentale ed al solo fine di creare un danno ingiusto al Sindaco in termini

principalmemente di immagine, relativamente ad atti amministrativi posti in essere dallo

stesso durante la sua gestione.

Il consigliere di minoranza avrebbe rinunciato al suo proposito soltanto in cambio delle

immediate dimissione del Sindaco dalla sua carica.

A seguito della denuncia iniziava una serrata attività d’indagine posta in essere dalla

Squadra Mobile che consentiva al Pubblico Ministero, in base agli elementi raccolti, di

denunciare in stato di libertà per il reato di tentata estorsione il consigliere di minoranza e di

richiedere, ed ottenere, a suo carico l’emissione di un’ordinanza cautelare avente ad oggetto

il divieto di comunicare e di avvicinarsi all’abitazione ed ai luoghi di lavoro del Sindaco del

comune di Buronzo (VC).

Venerdì pomeriggio gli Uomini della Squadra Mobile della Questura di Vercelli hanno

raggiunto l’uomo presso la sua abitazione ed hanno dato esecuzione al provvedimento

cautelare.

Vercelli, 17 Agosto 2020

