POSTA CERTIFICATA: COMUNICATO STAMPA COMPARTIMENTO POLFER TORINO

(AGENPARL) – sab 08 agosto 2020 MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER IL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Segreteria Affari Generali

RAIL SAFE DAY 6 AGOSTO 2020

GIORNATA DI CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO NELLE

STAZIONI FERROVIARIE

1 arrestato, 728 persone identificate di cui 208 straniere e 222 a bordo treno,

80 operatori impiegati in 26 stazioni ferroviarie, 31 i treni scortati e 3 sanzioni

elevate per infrazioni al codice della strada. Questi i risultati del Compartimento

Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito della giornata di

controlli organizzata a livello nazionale, su disposizione del Servizio Polizia

Ferroviaria di Roma, per il contrasto dei comportamenti scorretti in ambito

ferroviario, tra cui gli attraversamenti dei binari e l’indebita presenza in aree

ferroviarie di servizio.

Gli Agenti Polfer hanno attuato controlli per prevenire le condotte a rischio

incautamente adottate dai viaggiatori, non solo nelle stazioni maggiormente

interessate da traffico ferroviario, ma anche in quelle non presenziate

quotidianamente.

In particolare a Torino Porta Nuova Agenti del Settore Operativo hanno tratto in

arresto un venticinquenne camerunense, residente nel cuneese, che si è reso

responsabile di resistenza e lesioni aggravate. L’uomo, dopo aver aggredito e

colpito due Guardie Giurate in servizio presso la stazione, alla vista dei

poliziotti prontamente intervenuti in soccorso, con mossa repentina si è dato a

precipitosa fuga per le vie cittadine. Gli Agenti si sono posti immediatamente

all’inseguimento del fuggiasco che è stato intercettato a centinaia di metri di

distanza dalla stazione. Una volta raggiunto, il giovane che ha mantenuto una

condotta aggressiva, sferrando calci e pugni e procurando lesioni agli Agenti

intervenuti.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate

e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Torino, 7 Agosto 2020

