(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2020 MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER IL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Segreteria Affari Generali

21-22 GENNAIO 2020 – RAIL ACTION DAY “ACTIVE SHIELD”

LA POLIZIA DI STATO CONTRO I COMPORTAMENTI ILLECITI

IN AMBITO FERROVIARIO

931 persone identificate, 84 operatori impiegati in 36 stazioni ferroviarie, 221

treni controllati, 129 bagagli controllati e un deposito sito nella stazione di

Torino Porta Nuova, 5 sanzioni elevate per infrazioni al Regolamento di Polizia

Ferroviaria.

Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il

Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito della collaborazione internazionale di

Polizia, il network di Polizie Europee RAILPOL partecipando all’azione comune

denominata “Active Shield” effettuata dalle ore 7.00 del 21 alle ore 7.00 del 22

Gennaio 2020, organizzata a livello nazionale, su disposizione del Servizio

Polizia Ferroviaria di Roma, per il contrasto dei comportamenti illeciti in ambito

ferroviario, tra questi, gli attraversamenti dei binari e l’indebita presenza in

aree ferroviarie di servizio.

Gli Agenti Polfer, messi in campo hanno operato per la sicurezza dell’intera

utenza in ambito ferroviario con azioni mirate di prevenzione e repressione, di

tutte le condotte a rischio per la tutela dei viaggiatori, non solo nelle stazioni

maggiormente interessate da traffico ferroviario nazionale e internazionale con

notevole flusso di viaggiatori ma anche in quegli scali non presenziati

quotidianamente, con servizi che hanno garantito la vigilanza durante tutto il

giorno.

In particolare, nello scalo cittadino principale gli operatori del Settore

Operativo coadiuvati da Unità Cinofile messe a disposizione dalla Questora di

Torino, hanno controllato 271 persone e 36 bagagli anche con l’utilizzo dei

metal detector, nonché un controllo mirato al deposito bagagli di stazione.

A Domodossola il personale Polfer ha elevato 5 contestazioni amministrative

per illecito attraversamento di binari.

Mentre gli Agenti Polfer della stazione di Vercelli hanno rintracciato un

ragazzo italiano che vagava con atteggiamento spaesato nello scalo;

accompagnato in ufficio risultava a suo carico una denuncia di scomparsa,

prodotta il giorno precedente dalla famiglia.

Gli operatori hanno contattato

immediatamente il padre del giovane che, appresa la buona notizia, ha

finalmente potuto riabbracciare il figlio.

Sempre nell’ambito dei controlli, gli

operatori di Vercelli, hanno rintracciato due cittadini, un italiano ed un

dominicano, gravati da due note di rintraccio per notifica.

Torino, 23 Gennaio 2020