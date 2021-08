(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

SEZIONE POLIZIA STRADALE VERCELLI

Distaccamento di Varallo

NOTIZIE STAMPA

NOTIZIE STAMPA

A seguito di intensificazione dei controlli ai trasporti di merci alimentari, effettuati da parte delle

pattuglie della Sezione di Vercelli e del Distaccamento di Varallo sono state riscontrate diverse

violazioni. In data odierna, a Carisio, veniva contestata una sanzione per un importo pari a 1.032,00

€ al conducente di un veicolo di una ditta con sede in provincia di Cuneo, in quanto trasportava

carni bianche (coniglio) surgelate, senza rispettare le condizioni di temperatura previste per il

trasporto. Ammonta invece ad € 2.084,00 l’importo complessivo delle sanzioni contestate in data

Monferrato, in quanto trasportava alimentari freschi tipo pesce, carne, in maniera promiscua, in

eccesso di peso, nonchè in pessime condizioni igieniche.

IL COMANDANTE

(V. Ispettore SCAGLIOTTI Leonardo)

————————————————————————————————————————————

Distaccamento Polizia Stradale Varallo – Via Brigate Garibaldi, 118 – 13019 VARALLO –

1

🔊 Listen to this