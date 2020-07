POSTA CERTIFICATA: COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – mer 29 luglio 2020 OPERAZIONE “AQUILA NERA”

SPACCIO DI DROGA NEI BOSCHI: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA

CINQUE PERSONE

La Polizia di Stato, durante una prolungata e articolata indagine, diretta dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, ha arrestato cinque uomini

dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive comprese tra i comuni di

Arborio (VC) e Ghislarengo (VC).

L’attività investigativa era iniziata nel mese di agosto 2019 quando la Squadra

Mobile era venuta a conoscenza di un fiorente mercato di spaccio di sostanze stupefacenti

posto in essere da cittadini di etnia magrebina nelle zone boschive dei comuni vercellesi e

nelle adiacenze della sponda destra del fiume Sesia. Immediatamente gli uomini della

sezione “Antidroga” iniziavano una serie di servizi di osservazione nelle piazze di spaccio

segnalate e, durante uno di questi, si imbattevano in due presunti “pusher” che stavano

cedendo delle dosi di droga ad alcuni tossicodipendenti locali. Tuttavia i pusher, avvedutisi

della presenza delle Forze dell’Ordine, si davano alla fuga abbandonando sul posto lo

stupefacente che stavano vendendo.

In quell’occasione, gli Uomini della Squadra Mobile sequestravano circa 300 grammi

di hashish, 50 grammi di cocaina, 50 grammi di eroina oltre al materiale per il

confezionamento delle sostanze stupefacenti e la somma di euro 400,00, provento

dell’attività illecita. Inoltre, venivano identificati sul posto alcuni acquirenti, noti

tossicodipendenti, i quali fornivano notizie più o meno dettagliate sui loro fornitori, oltre

che una loro descrizione; tali elementi, approfonditi dagli agenti, consentivano una compiuta

identificazione dei due spacciatori.

L’indagine ha permesso di accertare che la giornata “lavorativa” dei due spacciatori

iniziava verso le ore 11:00/11:30 del mattino e terminava verso le ore 21:00 della sera e

numerosissime erano le cessioni di droga effettuate a favore di tossicodipendenti provenienti

dalle province di Vercelli, Biella, Novara e Verbania, con notevoli incassi quotidiani.

Continuando nei servizi di osservazione, si riusciva ad identificare un terzo uomo,

sempre di origine marocchina, che più volte si era recato nella piazza di spaccio di Arborio

(VC), con la finalità di rifornire gli spacciatori delle sostanze stupefacenti da

commercializzare.

Nei primi giorni di ottobre il terzo uomo, un ventisettenne marocchino pregiudicato

per reati in materia di stupefacenti, mentre si stava dirigendo nella piazza di spaccio con la

propria autovettura veniva arrestato in flagranza dagli uomini della Squadra Mobile, che a

bordo della vettura rinvenivano 500 gr. di eroina.

Nei primi giorni di novembre, gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso dei

numerosi servizi di appostamento svolti nella zona, intercettavano l’autovettura utilizzata

dagli spacciatori per raggiungere il luogo di “lavoro”. In tale occasione si decideva di

procedere al controllo dell’autovettura e dei due occupanti; questi ultimi, cercando di darsi

alla fuga, innestavano la retromarcia urtando l’autovettura di servizio e provando poi a

fuggire a piedi, ma venivano fermati ed immobilizzati dagli agenti.

A bordo dell’auto si trovavano gli spacciatori, che erano stati notati più volte nei

pressi del fiume Sesia, un diciassettenne ed un diciannovenne entrambi marocchini

incensurati, che venivano sottoposti a fermo di polizia giudiziaria poichè indiziati del delitto

di spaccio di sostanze stupefacenti.

Successivamente si sottoponeva a perquisizione l’appartamento di Vigevano (PV) in

cui i due vivevano, dove venivano rinvenuti e sequestrati circa 5.000 euro provento

dell’attività di spaccio. Dalle successive indagini si è potuto accertare che mentre il

ordinazioni, il minorenne aveva il compito di confezionare le dosi di sostanze stupefacenti,

cederle ed incassare il denaro della transazione.

Per quanto riguarda i tre individui tratti in arresto durante l’attività d’indagine si

rappresenta che le Autorità Giudiziarie competenti, in sede di convalida dei provvedimenti

restrittivi, hanno chiesto ed ottenuto la custodia cautelare in carcere, grazie ai numerosissimi

elementi di reità raccolti durante le indagini.

Si segnala, altresì, che nei primi giorni di Gennaio, il minore è stato colpito da un

secondo provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si riteneva che la piazza di spaccio ubicata

tra i Comuni di Arborio (VC) e Ghislarengo (VC) fosse stata liberata dagli spacciatori, ma

tale speranza decadeva quando si apprendeva la notizia che, nei pressi del ponte sul fiume

Sesia, avevano ripreso ad operare due spacciatori di etnia magrebina, i quali venivano

contattati dai “clienti” che prima si rifornivano dagli arrestati.

Pertanto, al fine di stroncare sul nascere il traffico di sostanze stupefacenti posto in

essere dai nuovi “pusher”, gli agenti della “sezione Antidroga” decidevano di intervenire

subito, addentrandosi nel bosco, dove notavano due giovani magrebini.

I due, pensando presumibilmente che si trattasse di nuovi acquirenti di sostanze

stupefacenti, non si allontanavano dal luogo dove si trovavano ed uno di loro si avvicinava

agli agenti, salutandoli.

I poliziotti si qualificavano e, a questo punto, il primo dei due uomini, realizzando

che i presunti clienti erano in realtà agenti di polizia, provava a fuggire ma veniva

immediatamente immobilizzato.

Nel frattempo, anche l’altro uomo si dava alla fuga e si lanciava velocemente nella

boscaglia ma veniva raggiunto e, nonostante avesse cercato di eludere la cattura colpendo

con calci e pugni gli operatori della Polizia di Stato, veniva immobilizzato dagli stessi.

Sul posto veniva rinvenuto il bilancino elettronico di precisione utilizzato per pesare

le dosi di droga ed il materiale utile per il confezionamento delle medesime motivo per il

quale i due, un venticinquenne ed un trentunenne, entrambi marocchini pluripregiudicati per

reati in materia di stupefacenti, venivano arrestati in flagranza per il reato di spaccio di

sostanze stupefacenti, oltre che per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Anche questi ultimi, in sede di convalida dell’arresto, venivano sottoposti alla misura

della custodia cautelare in carcere.

All’esito della complessa attività d’indagine “Aquila Nera”, durata circa un anno,

la Squadra Mobile sequestrava, complessivamente, circa gr. 600 di eroina, gr. 300 di

hashish e gr. 100 di cocaina che, una volta commercializzati, avrebbero fruttato almeno

50.000 euro.

Vercelli, 29 luglio 2020

