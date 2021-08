(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 QUESTURA DI VERCELLI

COLTIVAVA MARIJUANA IN GIARDINO: SEQUESTRATE 48 PIANTE E DENUNCIATO.

Nel pomeriggio del 18 Agosto 2021, la Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, un uomo di 52anni in ordine alla violazione di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 e successive modifiche, ovvero per aver coltivato, senza la necessaria autorizzazione, nr. 48 piante di marijuana, delle dimensioni comprese tra mt.0,90 e mt. 3.30.

L’attività investigativa partiva da alcuni riscontri su di una notizia che indicava l’uomo quale coltivatore di piante di marijuana; dopo alcune verifiche ed servizi di osservazione veniva localizzata l’abitazione ed il giardino annesso siti nel Comune di Costanza (VC).

Una volta identificata la persona, si procedeva a perquisire il 52enne e la sua abitazione, ai sensi dell’art. 103 D.P.R. 309/1990.

L’atto di P.G permetteva di rinvenire all’interno della sua proprietà le piante di marijuana sopra raffigurate coltivate all’interno di grossi vasi in plastica.

Di fatto all’interno del giardino/orto ubicato di fronte la sua abitazione, l’uomo aveva adibito il terreno a vera e propria coltivazione di marijuana che si presentava già in avanzato stato di crescita.

Alcune piante, infatti, oltre ad essere di notevoli dimensioni, presentavano anche le caratteristiche “cime” da cui si ricava il prodotto da consumare.

Dopo le operazioni di sequestro, il prodotto è stato successivamente analizzato dal personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Vercelli; quest’ultimo, dopo aver prelevato alcuni campioni di inflorescenze, attestava l’esito positivo al narcotest, confermando che si era in presenza di sostanza del tipo “marijuana”.

