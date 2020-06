POST COVID-19_LUCE, ACQUA E GAS, VIA ALLE DOMANDE PER I CONTRIBUTI

(AGENPARL) – mar 09 giugno 2020 Martedì 9 giugno 2020

POST COVID-19

LUCE, ACQUA E GAS: DA DOMANI VIA ALLE DOMANDE PER I CONTRIBUTI

Beneficiarie le famiglie con Isee minore a 5 mila euro o che hanno perso il lavoro

A partire da domani sarà possibile presentare la domanda di accesso ai contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche, cioè luce, acqua e gas. Si tratta di una misura a beneficio sia delle famiglie con Isee inferiore a 5 mila euro, sia dei cittadini che, a seguito dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività lavorativa.

Per partecipare occorre avere la residenza anagrafica nel comune di Nardò e nell’immobile per il quale si richiede il contributo (o essere titolare di permesso di soggiorno), essere intestatari dell’utenza di cui si chiede il rimborso, essere appunto titolari di Isee fino a 5 mila euro oppure dichiarare di trovarsi in particolari situazioni di difficoltà (perdita di lavoro, disoccupazione, altro) tali da derogare al limite Isee. Alla domanda occorre allegare copia delle bollette delle utenze domestiche per le quali si chiede il rimborso, copia del documento di identità in corso di validità, copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario, documento ISEE o autodichiarazione.

I contributi per il sostegno alle utenze domestiche provengono dalle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia ai comuni per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale.

“L’obiettivo – spiega l’assessore al Welfare Maria Grazia Sodero – è quello di dare una risposta immediata ai bisogni dei nuclei familiari più esposti alla crisi, che sono nuclei già in difficoltà prima dell’emergenza sanitaria e purtroppo anche nuclei che in difficoltà si sono trovati improvvisamente a causa dell’emergenza stessa. Se con i buoni spesa che abbiamo distribuito grazie alle risorse della Protezione Civile e a risorse interne abbiamo fatto fronte a bisogni di tipo fondamentalmente alimentare, stavolta colmiamo esigenze essenziali anche non alimentari, come il pagamento delle bollette dell’energia elettrica, dell’acqua o del gas”.

