(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Porto Marghera: domani mattina in funzione le torce dell’impianto Altuglas per le normali operazioni di manutenzione dell’impianto

La Centrale Operativa della Polizia locale comunica che domani, giovedì 2 settembre, a Porto Marghera, dalle ore 9.30, per circa tre ore, sarà attivata la torcia CB2 degli impianti Altuglas (ex Arkema).

L’attivazione si rende necessaria per le regolari e periodiche operazioni di test di avviamento e regolare funzionamento della caldaia ausiliaria della società Engie.

L’azienda comunica che il gas che sarà emesso è costituito da azoto (per l’80%), idrogeno (per il 20%) e monossido di carbonio (per il 10%), la cui portata è ampiamente all’interno della capacità di combustione della torcia e che esso produce, durante la combustione stessa, una tenue fiamma azzurra.

Venezia, 1 settembre 2021

– https://www.addtoany.com/share#url=https://live.comune.venezia.it/it/2021/09/porto-marghera-domani-mattina-funzione-le-torce-dellimpianto-altuglas-le-normali-operazioni&title=Porto%20Marghera:%20domani%20mattina%20in%20funzione%20le%20torce%20dell’impianto%20Altuglas%20per%20le%20normali%20operazioni%20di%20manutenzione%20dell’impianto

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this