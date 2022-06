PORTO DI MONOPOLI – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 Porto di Monopoli: nella stagione dei record, si segna, anche, un nuovo primato; per la prima volta, doppio ormeggio in contemporanea a Monopoli. Il molo di Tramontana ospita Sea Cloud II eArtemis.

Oggi, per la prima volta nella storia del porto di Monopoli, presso la banchina Molo di Tramontana, duplice ormeggio contestuale di navi da crociera. Si tratta di Sea Cloud II e Artemis, della categoria lusso.

Come ogni lunedì, dallo scorso 28 marzo, è tornata Artemis, nave della compagnia Grand Circle Travel che ha scelto di inserire Monopoli tra gli scali del suo itinerario nel Mediterraneo. La nave è arrivata attorno alle 7.00 dalle Tremiti con a bordo 40 ospiti e 20 componenti dell’equipaggio e riparte domani in serata, alla volta di Otranto.

Artemis è una nave passenger cruise ship, costruita nel 2007 che naviga attualmente sotto bandiera di Malta, ha una lunghezza totale di 60 metri e una larghezza massima di 11 metri. La stazza lorda è di 1.206 tonnellate. Appartiene ad un armatore di Boston e può contare su un equipaggio di 21 persone, in grado di garantire un servizio super esclusivo per i propri ospiti.

Allo stesso orario, ha fatto il suo ingresso in porto anche Sea Cloud II, della Sea Cloud Cruises, grande brigantino a palo (un veliero di medie dimensioni) costruito come nave da crociera che naviga attualmente sotto bandiera di Malta, ha una lunghezza totale di 117 metri e una larghezza massima di 16,15 metri. La stazza lorda è di 3.849 tonnellate. La Sea Cloud II, proveniente Otranto con a bordo 75 crocieristi e 63 componenti dell’equipaggio riparte in serata, alla volta di Bari.

Sea Cloud Cruises è una compagnia di navigazione, con sede ad Amburgo, opera lussuose e raffinate crociere marittime sui velieri e fluviali, con due riverboats. Sea Cloud II è un vero e proprio “clipper”, una nave elegante, la cui principale caratteristica è il grande comfort delle navi più moderne, con anche una area fitness e una piattaforma per sport acquatici.

“Nella stagione dei record, quest’anno a Monopoli, infatti, contiamo ben 25 approdi, abbiamo segnato anche un altro primato, l’ormeggio in contemporanea di due navi da crociera. In passato era accaduto che vi fosse una duplice presenza in porto (una alla fonda, l’altra all’ormeggio) ma mai in contemporanea in banchina- commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Oltre alla fondamentale presenza di un terminal, che abbiamo realizzato attraverso il progetto comunitario Themis, abbiamo promosso il nostro porto gioiello in tutti i contesti, nazionali e internazionali, quale meta di eccezione per le piccole crociere lusso e per i maxi-yacht. Abbiamo deciso di puntare sul lusso- conclude Patroni Griffi- che, come ci raccontano i dati, è sempre più scelto. Le più recenti stime dell’Osservatorio di Ticketcrociere rivelano, infatti, che negli ultimi anni è cresciuto considerevolmente il numero di viaggiatori che opta per navi super esclusive e di dimensioni ridotte: il target perfetto per Monopoli”.

Nel corso della stagione 2022 è previsto, anche, un altro duplice ormeggio. Il prossimo 2 ottobre saranno presenti contemporaneamente in banchina Artemis e Emerald Azzurra, della compagnia Emerald Yacht Cruises.

Monopoli, 20 giugno 2022

