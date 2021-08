(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 PORTI, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): TRIESTE-VENEZIA E GENOVA RIFERIMENTO PER SISTEMA ITALIA

“Secondo quanto trapelato, il decreto del ministero delle Infrastrutture che definisce il riparto delle risorse del Fondo complementare a favore dei porti italiani destinerà un terzo dei fondi totali a Trieste e Genova, punti di riferimento rispettivamente per il sistema adriatico e per quello del Mar ligure e del Tirreno. Il futuro del sistema Italia passa quindi dal mare e dal rafforzamento di quest’asse Est-Ovest – senza dimenticare il ruolo di traino che deve provenire dal Mezzogiorno – sul quale il Governo sta investendo molto. La ‘blue economy’ insieme all’economia sostenibile sarà fondamentale: Trieste si sta già preparando al Sea Summit del 6-9 ottobre, che porterà nella città diplomatici, ministri e scienziati per discutere sul futuro del mare e dei porti italiani. E se si parla di sistema Italia e di sistema Adriatico non si può non citare l’eccellenza turistica mondiale della città del mare per antonomasia: Venezia. Sono convinto che il mare, la sua lingua e le sue infrastrutture rappresentano il futuro. Prima lo si capirà, prima si farà il salto di qualità a livello economico, ambientale e tecnologico”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

