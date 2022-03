(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Porti: Gariglio (Pd), emendamenti Lega, FdI, FI e IV minano principi concorrenza

“Alcuni emendamenti sul sistema portuale, presentati al Senato al disegno di Legge sulla Concorrenza, rischiano di creare gravi difficoltà alla governance sui porti e ai lavoratori”.

Lo quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, sui lavori del provvedimento attualmente in discussione a Palazzo Madama.

“Mi riferisco in particolare agli emendamenti presentati da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Italia Viva, che vogliono abolire il divieto di interscambio di manodopera tra concessioni in capo ad uno stesso soggetto all’interno dello stesso porto, divieto che è presente nella proposta di legge avanzata dal governo: una proposta emendativa che mina i principi di concorrenza e flessibilità su cui si fonda il mercato regolato del lavoro portuale”.

“Non vanno poi dimenticati i vari emendamenti, presentati da numerose forze politiche, che assegnano competenze sul governo della portualità ad Art, Anac e Agcom, sottraendole al Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibili, complicando e burocratizzando di fatto la gestione del sistema portuale. Mi auguro – conclude Gariglio -, nell’interesse generale del sistema portuale nazionale, che queste proposte non vengano approvate”.

