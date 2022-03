(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Porti: Gariglio (Pd), dagli Stati generali proposte per lo sviluppo dell’Italia

“Il dibattito di oggi può essere definito una sorta di Stati generali del settore portuale; un comparto che rappresenta un volano per lo sviluppo del Paese, come ha affermato nella sua introduzione Enrico Letta, e che ha dato un contributo fondamentale per sostenere l’economia nazionale nel corso della pandemia”: è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio sull’Agorà del Partito Democratico dal titolo ‘Porti aperti, competitivi e regolati: un asset strategico per la ripresa economica italiana’, che si è svolta nella giornata odierna, martedì 8 marzo.

“Hanno partecipato all’evento i rappresentanti di tutte le organizzazioni nazionali del cluster portuale. Sarà compito ora del Pd raccogliere queste istanze – conclude Gariglio – fare una sintesi politica ed elaborare una serie di proposte capaci di rispondere con efficacia alle problematiche emerse”.

Roma, 8 marzo 2022