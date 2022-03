(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Porti: Gariglio (Pd), confronto con il settore per definire politiche condivise

“Definire le nuove politiche per lo sviluppo del sistema portuale”: questo in sintesi l’obiettivo dell’Agora promossa dal Pd che si è inaugurata oggi, martedì 8 marzo. L’iniziativa, coordinata da Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio, vede la presenza del segretario nazionale Enrico Letta. Interverranno nel corso dell’evento i rappresentanti delle associazioni e degli operatori del settore: ed in particolare di Assoporti, Confitarma, Assoarmatori, Confetra, Alis, Federlogistica, Assiterminal, Fise Uniport, Ancip, Cigl, Cisl, Uil, Angopi, Federpiloti, Federagenti, Assologistica, Fedespedi.

“Il Partito Democratico in questi mesi si è confrontato costantemente con il sistema portuale definendo proposte condivise per sostenere un settore duramente colpito durante la pandemia: dai ristori alle imprese alle norme sul comparto crocieristico, dagli incentivi al Tpl del mare; si tratta di misure che hanno garantito la continuità economica ed occupazionale. Restano alcune tematiche da definire come la semplificazione amministrativa, la necessità di garantire l’approvvigionamento energetico, la revisione della tassazione portuale chiesta dall’Unione Europea, le infrastrutture rispetto al gigantismo navale. La politica è chiamata a misurarsi con queste sfide ed il contributo di tutti gli attori interessati è fondamentale per elaborare sintesi efficaci e condivise”: conclude Davide Gariglio.

Roma, 8 marzo 2022