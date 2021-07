(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Porte aperte ai centri di aggregazione anziani anche per il consumo dei pasti

E alla Locomotiva si guarda ai giovani con il progetto Movies for future

Dagli anziani ai giovani, le iniziative estive all’insegna della partecipazione toccano tutte le fasce d’età. Prendono il via infatti il nuovo servizio di Vicenza Sicura Estate per il trasporto e consumo dei pasti nei centri di aggregazione per anziani e il progetto “Movies for future” destinato ai giovani del quartiere dei Ferrovieri. A darne notizia oggi è l’assessore con delega al sociale e alla partecipazione Matteo Tosetto, in sopralluogo al quartiere dei Ferrovieri, nell’immobile che accoglie il centro di aggregazione per anziani Auser le Rose e il centro La Locomotiva.

“Dal 7 giugno hanno riaperto i centri di aggregazione per anziani convenzionati con il Comune – spiega l’assessore Matteo Tosetto –, dopo la lunga interruzione di otto mesi dovuta alla normativa di contrasto al Covid-19. Si tratta di associazioni di volontari che gestiscono i centri e organizzano le varie attività aggregative, ripartite tutte ad eccezione del ballo. Come assessorato alla partecipazione abbiamo deciso di sostenerli, con 2 mila euro per ciascun centro, per affrontare le spese di sanificazione e per la riapertura. Inoltre, diamo avvio a un nuovo progetto sperimentale, in sinergia tra l’assessorato alla partecipazione e alle politiche sociali, che rientra nell’ambito delle attività di sostegno e informazione dello sportello Vicenza Sicura Estate. Abbiamo infatti contattato una trentina di persone residenti nella zona ovest della città, che già usufruiscono del servizio pasto a domicilio (pagato in tutto o in parte dall’anziano) proponendo l’altro servizio convenzionato con i servizi sociali di trasporto organizzato (al costo di un biglietto dell’autobus) per consentire loro di usufruire di questa prestazione nei locali climatizzati del centro di aggregazione di via Colombo, gestito da Senior Veneto. Per adesso abbiamo avuto circa 15 adesioni, se il riscontro sarà positivo potremmo riproporre l’iniziativa anche l’anno prossimo per tutta la città e in più centri di aggregazione sociale per anziani”.

“Non solo i centri per anziani, ma anche i quartieri e le associazioni del territorio hanno ripreso vita – continua Tosetto – . L’assessorato alla partecipazione è al loro fianco con il bando “Ripartiamo: estate nei quartieri 2021” che stanzia un contributo totale di 40 mila euro. Tra i progetti vincitori c’è “Movies for future”, iniziativa sperimentale rivolta al mondo giovanile della cooperativa La Casetta, gestore de La Locomotiva, e di Anteas Orti Urbani via Baracca: un percorso di otto serate realizzato grazie alle professionalità e energie messe a disposizione da alcuni abitanti del quartiere per rispondere ai bisogni manifestati in particolare dai più giovani durante la pandemia”.

Centri di aggregazione per anziani

L’assessorato al sociale e quello alla partecipazione danno avvio ad una nuova iniziativa per rafforzare l’assistenza offerta agli anziani e alle persone fragili. Grazie allo sportello Vicenza Sicura Estate, gestito dai servizi sociali, viene infatti data la possibilità agli anziani che già usufruiscono del servizio pasto a domicilio di consumarlo all’interno dei centri di aggregazione anziani. Un modo, questo, per beneficiare del ristoro dato dagli ambienti climatizzati dei centri di aggregazione e per vivere dei momenti di socialità.

L’iniziativa partirà dal centro aggregativo di via Colombo, gestito da Senior Veneto, il primo a dare disponibilità per accogliere i pasti a partire da luglio. A partecipare potranno essere una trentina di anziani residenti in zona, già contattati dai servizi sociali per organizzare, se lo vorranno, il trasferimento del pasto dal domicilio al centro così come il loro trasporto.

Attualmente sono 203 gli utenti in città che usufruiscono dei pasti a domicilio grazie ai servizi sociali del Comune.

Il servizio potrà essere esteso agli altri centri aggregativi, riaperti a inizio giugno dopo lo stop imposto a partire dall’autunno del 2020 a causa dell’emergenza pandemica. I centri aggregativi convenzionati con il Comune ad oggi riaperti sono sette per un totale di circa 1600 persone iscritte. Tra questi, c’è anche il centro della circoscrizione 7 gestito da Auser le Rose, che sarà inaugurato sabato 3 luglio, dopo essere stato individuato come assegnatario degli spazi l’anno scorso e aver subito la chiusura dovuta alle norme anticontagio.

“Movies for future”

Al centro dei Ferrovieri “La Locomotiva” si svolgerà il progetto “Movies for future”: un percorso gratuito di otto serate destinate ai giovani che vogliano diventare parte attiva della comunità del quartiere attraverso la realizzazione di un video sulle tematiche ambientali. Ad affiancarli ci saranno esperti del settore che stimoleranno la partecipazione e il dibattito collaborativo e li guideranno nell’utlizzo delle tecniche cinematografiche. Gli artefici del progetto, che si svolgerà tra settembre e ottobre, sono l’Associazione Genitori ICS, la cooperativa La Casetta (progetto La Locomotiva) e Anteas Orti Urbani via Baracca, insieme al contributo di alcuni volontari. Il progetto rientra nel bando “Ripartiamo: estate nei quartieri 2021”.

